Главная Новости дня Польша подняла самолеты из-за ночных атак России на Украину

Польша подняла самолеты из-за ночных атак России на Украину

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 09:25
Польша подняла авиацию и ПВО после российских ударов по Украине
Самолет в небе. Фото иллюстративное: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych

В ночь со 2 на 3 сентября Россия в очередной раз нанесла удары по объектам по территории Украины. В ответ польские военные подняли уровень готовности своих сил и средств противовоздушной обороны.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Читайте также:

Польша привела в полную боевую готовность авиацию и силы ПВО

"Для обеспечения безопасности польского воздушного пространства Оперативное командование РП активизировало все необходимые процедуры. Польская и союзническая авиация интенсивно работает в нашем пространстве, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние наивысшей готовности", — сообщили в ведомстве.

В командовании подчеркнули, что эти меры имеют превентивный характер и направлены на защиту граждан, прежде всего в приграничных регионах, граничащих с зоной опасности.

Напомним, во Львовской ОГА сообщили о последствиях атаки России по области.

Между тем военные ВСУ заметили в начинке российских дронов новые компоненты, которые расширяют их функционал и эффективность.

Также в Кировоградской области есть значительные разрушения и повреждения от атаки.

