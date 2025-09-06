Юсов объяснил, что известно о новых типах "шахедов"

Андрей Юсов. Фото: кадр из видео

В небе над Украиной фиксируют новые типы российских беспилотников, оснащенных камерами и системой радиоуправления. По данным ГУР, эти "шахэды" являются экспериментальными моделями, которые еще не запущены в серийное производство.

Об этом ГУР Минобороны Андрей Юсов рассказал в эфире Новини.LIVE в субботу, 6 сентября.

Россия тестирует новые модели беспилотников

Представитель ГУР пояснил, что обнаруженные дроны являются экспериментальными образцами, а для их серийного производства требуется время. Такие разработки являются частью привычной практики во время войны, когда стороны пытаются совершенствовать вооружение. Юсов подчеркнул, что подобные процессы происходят и с украинской стороны.

Он отметил, что появление новых типов вооружения не является поводом для паники, ведь это ожидаемый этап боевых действий. По словам представителя ГУР, украинская ПВО адаптируется к новым вызовам и продолжает сбивать вражеские дроны.

Эксперименты РФ свидетельствуют о поиске более эффективных средств поражения, но это не меняет стратегической ситуации, поскольку враг должен пройти от них путь к массовому производству. А это зависит от доступа к иностранным комплектующим.

