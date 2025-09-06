Сколько бойцов готовят к обмену - подробности от Юсова

Андрей Юсов. Фото: кадр из видео

Украина продолжает активную работу по возвращению своих защитников из плена, готовя новые этапы обменов. Особое внимание уделяется реализации стамбульских договоренностей, которые предусматривают обмен всех тяжелораненых военных.

Об этом ГУР Минобороны Андрей Юсов рассказал в эфире Новини.LIVE в субботу, 06 сентября.

Реклама

Читайте также:

Украина работает над обменами пленных

Представитель ГУР подтвердил, что работа над обменами не останавливается. Сейчас продолжается реализация стамбульских договоренностей, которые должны обеспечить возвращение всех тяжелораненых и молодых бойцов.

Юсов отметил, что состояние здоровья тех, кто возвращается из плена, разное и зависит от условий содержания и места - каждая история индивидуальна. Параллельно идут плановые обменные процессы - за период полномасштабного вторжения уже произошло 68 обменов.

Напомним, что руководитель пресс-службы ГУР МО Украины Андрей Юсов сообщил об уменьшении поддержки России со стороны Ирана. Он также объяснил причины такого снижения сотрудничества.

Ранее мы также информировали, что представитель украинской разведки отмечал уменьшение объемов военно-технической помощи Ирана России.