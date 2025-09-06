Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна готує нові обміни військовополонених — ГУР

Україна готує нові обміни військовополонених — ГУР

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 19:20
Скільки бійців готують до обміну — подробиці від Юсова
Андрій Юсов. Фото: кадр із відео

Україна продовжує активну роботу з повернення своїх захисників із полону, готуючи нові етапи обмінів. Особливу увагу приділяють реалізації стамбульських домовленостей, які передбачають обмін усіх важкопоранених військових.

Про це представник ГУР Міноборони Андрій Юсов розповів в ефірі Новини.LIVE у суботу, 06 вересня.

Реклама
Читайте також:

Україна працює над обмінами полонених

Представник ГУР підтвердив, що робота над обмінами не зупиняється. Наразі триває реалізація стамбульських домовленостей, які мають забезпечити повернення всіх важкопоранених та молодих бійців. 

Юсов зазначив, що стан здоров’я тих, хто повертається з полону, різний і залежить від умов утримання та місця — кожна історія індивідуальна. Паралельно йдуть планові обмінні процеси — за період повномасштабного вторгнення вже відбулося 68 обмінів. 

Нагадаємо, що керівник пресслужби ГУР МО України Андрій Юсов повідомив про зменшення підтримки Росії з боку Ірану. Він також пояснив причини такого зниження співпраці.

Раніше ми також інформували, що представник української розвідки відзначав зменшення обсягів військово-технічної допомоги Ірану Росії

полонені Андрій Юсов ГУР МО Украины обмін полоненими обмін
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації