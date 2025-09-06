Скільки бійців готують до обміну — подробиці від Юсова

Андрій Юсов. Фото: кадр із відео

Україна продовжує активну роботу з повернення своїх захисників із полону, готуючи нові етапи обмінів. Особливу увагу приділяють реалізації стамбульських домовленостей, які передбачають обмін усіх важкопоранених військових.

Про це представник ГУР Міноборони Андрій Юсов розповів в ефірі Новини.LIVE у суботу, 06 вересня.

Україна працює над обмінами полонених

Представник ГУР підтвердив, що робота над обмінами не зупиняється. Наразі триває реалізація стамбульських домовленостей, які мають забезпечити повернення всіх важкопоранених та молодих бійців.

Юсов зазначив, що стан здоров’я тих, хто повертається з полону, різний і залежить від умов утримання та місця — кожна історія індивідуальна. Паралельно йдуть планові обмінні процеси — за період повномасштабного вторгнення вже відбулося 68 обмінів.

