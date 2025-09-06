Юсов відповів, чи став Іран менше допомагати РФ

Керівник пресслужби ГУР МОУ Андрій Юсов. Фото: кадр з відео

Керівник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що підтримка Росії з боку Ірану зменшилась. Зокрема, представник розвідки назвав причину.

Про це Андрій Юсов розповів в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Юсов про підтримку Росії з боку Ірану

Відповідаючи на питання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець про іранську допомогу, Андрій Юсов заявив, що її об'єми значно зменшилися у порівнянні з минулими роками.

Представник української розвідки пояснив, що зниження передусім пов'язано з конфліктами на Близькому Сході та загостренням ситуації не лише в регіоні, а і в самому Ірані.

"Більшою мірою Іран вже допомагав "Шахедами" РФ (а не допомагає зараз, — Ред.), тому що на перших етапах це були повністю іранські виробництва. А зараз це більш локалізоване виробництво.

Є також інформація про передачу РФ іншої номенклатури озброєння. Але ми розуміємо, що є певні обставини та події зовнішньополітичного характеру, які змушують Іран зосереджуватися на своїх проблемах", — зазначив Юсов.

