Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У ГУР відповіли, чи закінчиться війна в Україні до кінця року

У ГУР відповіли, чи закінчиться війна в Україні до кінця року

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 14:58
Закінчення війни в Україні — у ГУР відповіли, чи можливо це у 2025
Андрій Юсов. Фото: кадр з відео

Повномасштабна війна в Україні може завершитися вже до кінця 2025 року. Однак у Головному управлінні розвідки вважають, що це залежить від низки важливих чинників.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Реклама
Читайте також:

Юсов про закінчення війни в Україні

Як підкреслив Андрій Юсов, йдеться не про точний прогноз, а про ймовірні сценарії розвитку подій, на які впливають як внутрішні, так і зовнішні обставини — від ситуації на фронті та економіки Росії до рівня міжнародного тиску на Кремль.

"Може війна закінчитися цього року? Може. Але для цього має співпасти багато факторів — посилення тиску на державу-агресорку, зростання оборонної, економічної та іншої допомоги Україні, жорсткіша санкційна політика партнерів. Безумовно, ключову роль відіграє здатність українських Сил безпеки та оборони стримувати ворога, дипломатії — вести переговори, а суспільства — тримати оборону", — наголосив Юсов.

Він також додав, що Україна робить усе можливе та неможливе задля швидкого завершення війни. Ключовою умовою для Києва залишається досягнення справедливого миру.

Нагадаємо, Андрій Юсов запевнив, що Росія свідомо продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та вражає цивільні об'єкти.

Крім того, президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ посилила атаки — лише за перший тиждень вересня окупанти завдали понад 2000 ударів по українським містам різними типами озброєння.

війна Україна війна в Україні ГУР Андрій Юсов
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації