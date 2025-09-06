Закінчення війни в Україні — у ГУР відповіли, чи можливо це у 2025

Андрій Юсов. Фото: кадр з відео

Повномасштабна війна в Україні може завершитися вже до кінця 2025 року. Однак у Головному управлінні розвідки вважають, що це залежить від низки важливих чинників.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Юсов про закінчення війни в Україні

Як підкреслив Андрій Юсов, йдеться не про точний прогноз, а про ймовірні сценарії розвитку подій, на які впливають як внутрішні, так і зовнішні обставини — від ситуації на фронті та економіки Росії до рівня міжнародного тиску на Кремль.

"Може війна закінчитися цього року? Може. Але для цього має співпасти багато факторів — посилення тиску на державу-агресорку, зростання оборонної, економічної та іншої допомоги Україні, жорсткіша санкційна політика партнерів. Безумовно, ключову роль відіграє здатність українських Сил безпеки та оборони стримувати ворога, дипломатії — вести переговори, а суспільства — тримати оборону", — наголосив Юсов.

Він також додав, що Україна робить усе можливе та неможливе задля швидкого завершення війни. Ключовою умовою для Києва залишається досягнення справедливого миру.

Нагадаємо, Андрій Юсов запевнив, що Росія свідомо продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та вражає цивільні об'єкти.

Крім того, президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ посилила атаки — лише за перший тиждень вересня окупанти завдали понад 2000 ударів по українським містам різними типами озброєння.