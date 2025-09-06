Окончание войны в Украине — в ГУР ответили, возможно ли это в 2025 году

Андрей Юсов. Фото: кадр из видео

Полномасштабная война в Украине может завершиться уже к концу 2025 года. Однако в Главном управлении разведки считают, что это зависит от ряда важных факторов.

Об этом в интервью Новини.LIVE заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Юсов об окончании войны в Украине

Как подчеркнул Андрей Юсов, речь идет не о точном прогнозе, а о вероятных сценариях развития событий, на которые влияют как внутренние, так и внешние обстоятельства - от ситуации на фронте и экономики России до уровня международного давления на Кремль.

"Может ли война закончиться в этом году? Может. Но для этого должно совпасть много факторов — усиление давления на государство-агрессора, рост оборонной, экономической и другой помощи Украине, более жесткая санкционная политика партнеров. Безусловно, ключевую роль играет способность украинских Сил безопасности и обороны сдерживать врага, дипломатии - вести переговоры, а общества — держать оборону", — подчеркнул Юсов.

Он также добавил, что Украина делает все возможное и невозможное для быстрого завершения войны. Ключевым условием для Киева остается достижение справедливого мира.

Напомним, Андрей Юсов заверил, что Россия сознательно продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и поражает гражданские объекты.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ усилила атаки — только за первую неделю сентября оккупанты нанесли более 2000 ударов по украинским городам различными типами вооружения.