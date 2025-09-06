Видео
Главная Новости дня РФ выпустила по Украине более 1300 БпЛА за неделю, — Зеленский

РФ выпустила по Украине более 1300 БпЛА за неделю, — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 10:36
РФ усилила обстрелы Украины — Зеленский назвал количество ударов за неделю
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Российская армия усилила удары по Украине — с начала сентября враг применил более 1 300 БпЛА, 900 управляемых авиабомб и полсотни ракет. В ночь на 6 сентября оккупанты также атаковали гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 6 сентября.

Читайте также:

Зеленский прокомментировал удары РФ по Украине

Как сообщил глава государства, в течение первой недели сентября под обстрелы попали Черниговская, Харьковская, Одесская, Херсонская, Киевская, Запорожская, Днепропетровская, Кировоградская, Хмельницкая, Житомирская, Волынская, Ивано-Франковская, Ровенская и Львовская области.

РФ завдала ударів по Україні
Последствия ударов по Днепропетровской области. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Росія завдає ударів по Україні
Ликвидация удара по Ивано-Франковской области. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Только с начала сентября Россия применила против Украины более 1 300 ударных БпЛА, почти 900 управляемых авиабомб и до полусотни ракет различных типов. Сегодня ночью снова были удары по гражданской инфраструктуре. На местах попаданий работают все необходимые службы", — сообщил президент.

Обстріли Сумщини - фото
Пожар в результате обстрела Сумщины. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Удари РФ по Україні - фото
Последствия обстрела Донецкой области. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский отметил, что Россия продолжает усиливать удары и затягивать войну в Украине. Поэтому украинский лидер призвал западных партнеров усилить давление на страну-агрессора.

"Россия продолжает затягивать эту войну, пытается сделать из дипломатии откровенный фарс. И на это должна быть общая реакция: на обстрелы и разрушения, на игнорирование дипломатических усилий и цивилизованного диалога. Абсолютно прав президент Трамп: чтобы разблокировать дипломатию, нужны действенные ограничения на российскую торговлю нефтью и газом. Мы должны усилить санкционное давление, поставки оружия для Украины и гарантировать невозможность повторения подобных вторжений в будущем. Длительный мир требует действенных и настоящих гарантий безопасности", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, президент Украины отреагировал на приглашение Кремля и ответил, зачем Путин зовет его в Москву.

Кроме того, Зеленский показал последствия атаки РФ по американскому предприятию.

Владимир Зеленский россия обстрелы война в Украине атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
