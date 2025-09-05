Відео
Зеленський показав зруйнований РФ завод з інвестиціями США

Зеленський показав зруйнований РФ завод з інвестиціями США

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 21:43
Зеленський показав зруйнований РФ завод з інвестиціями США
Зеленський відвідав завод Flextronics. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський відвідав завод Flextronics у Мукачеві. Раніше підприємство постраждало від російського ракетного удару.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Читайте також:

Зеленський відвідав завод Flextronics

Ще 21 серпня ворог обстріляв підприємство з американськими інвестиціями, де виготовляли побутову техніку. Унаслідок атаки поранення отримали 17 людей, частина з них досі перебуває у лікарні.

Під час поїздки глава держави поспілкувався з представниками заводу щодо його роботи та планів відновлення. Зеленський наголосив, що попри удари ракет і дронів по всій Україні, важливо зберегти присутність іноземного бізнесу в країні.

"Я дуже вдячний усім, хто працює тут. Для нас критично важливо, що американський бізнес залишається в Україні. Ми зробимо все, аби допомогти підприємству швидко відновити діяльність", — підкреслив президент.

Нагадаємо, росіяни вдарили по Мукачеві в ніч проти 21 серпня. Через атаку на цивільне підприємство постраждали люди.

Ми писали про те, як Дональд Трамп відреагував на удар по американському заводу в Мукачеві. Він поговорив про це з Путіним.

Володимир Зеленський США завод війна в Україні руйнування
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
