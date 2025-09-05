Видео
Главная Новости дня Зеленский показал разрушенный РФ завод с инвестициями США

Зеленский показал разрушенный РФ завод с инвестициями США

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 21:43
Зеленский показал разрушенный РФ завод с инвестициями США
Зеленский посетил завод Flextronics. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский посетил завод Flextronics в Мукачево. Ранее предприятие пострадало от российского ракетного удара.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Читайте также:

Зеленский посетил завод Flextronics

Еще 21 августа враг обстрелял предприятие с американскими инвестициями, где изготавливали бытовую технику. В результате атаки ранения получили 17 человек, часть из них до сих пор находится в больнице.

Во время поездки глава государства пообщался с представителями завода о его работе и планах восстановления. Зеленский отметил, что несмотря на удары ракет и дронов по всей Украине, важно сохранить присутствие иностранного бизнеса в стране.

"Я очень благодарен всем, кто работает здесь. Для нас критически важно, что американский бизнес остается в Украине. Мы сделаем все, чтобы помочь предприятию быстро восстановить деятельность", — подчеркнул президент.

Напомним, россияне ударили по Мукачево в ночь на 21 августа. Из-за атаки на гражданское предприятие пострадали люди.

Мы писали о том, как Дональд Трамп отреагировал на удар по американскому заводу в Мукачево. Он поговорил об этом с Путиным.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
