КНДР поставляє Росії половину снарядів і БК — Андрій Юсов

Андрій Юсов. Фото: кадр з відео

Російська армія отримує зачну частину допомогу від Корейської Народно-Демократичної Республики (КНДР). Корейський уряд поставляє понад 40% артилерійських снарядів.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю Новини.LIVE.

КНДР поставляє зброю для Росії

За словами представника ГУР, влада КНДР активно допомагає окупантам не лише залученням своєї армії, а й наданням додаткового озброєння.

Великою проблемою на фронті залишається те, що Північна Корея поставляє Росії значну частину снарядів та бойових комплектів для ударів по українських позиціях.

"Це серйозна проблема. Найбільша проблема залишається у снарядах та БК. На цілому фронті 40-60% випущених з артилерії снарядів в бік України та українських оборонців виробництва Північної Кореї — це величезні цифри. Якщо б цей фактор забрати, то можливості вогневої підтримки та ураження ворога були б більш скоромні. Мільйони снарядів, які передавалися та продовжують передаватися, це суттєвий фактор. Але також фактор — це будь-яка інша допомога. Навіть не особовий склад, про який так багато говорили, а насамперед снаряди і БК", — наголосив Юсов.

