КНДР визнала участь своїх військових у війні проти України

Бійці КНДР. Фото: Korean Central News Agency

У Північній Кореї вперше офіційно визнали участь своїх військових у війні проти України. Державні медіа КНДР оприлюднили відео, на якому лідер країни Кім Чен Ин вручає нагороди солдатам, що воювали на боці Росії. Це перший випадок, коли диктаторський режим відзначає своїх військовослужбовців за бойові дії за межами держави.

Про це повідомляє пресслужба Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Пхеньян офіційно визнав, що відправив свої війська до України

За інформацією британської розвідки, щонайменше 6 тисяч північнокорейських бійців вже загинули внаслідок участі у війні, фактично ставши жертвами домовленостей між Кім Чен Ином і Путіним.

За даними влади Південної Кореї, КНДР відправила до України близько 15 тисяч своїх військових. Таким чином, участь північнокорейського контингенту у війні вже має системний характер і є однією з найбільш відвертих форм підтримки Москви.

На відеокадрах, які військовослужбовці ЗСУ зняли з дронів, чітко видно, що північнокорейські військові дуже дезорієнтовані на полі бою. Вони не здатні надавати медичну допомогу та не вміють ефективно пересуватися в умовах обстрілів.

Нагадаємо, нагородження в КНДР відбулося 22 серпня. Тоді Кім Чен Ин вручив солдатам медалі та влаштував святковий концерт.

Окрім того, вдячність за участь у війні проти України північнокорейським військам висловив й глава Кремля Володимир Путін.