Путін подякував КНДР за "героїчну участь" у війні проти України

Володимир Путін та Кім Чен Ин. Фото: NPR

Російський диктатор у листі до лідера Північної Кореї Кім Чен Ина подякував за "героїчну участь" північнокорейських військ у бойових діях проти України. Послання, присвячене річниці визволення Кореї від японського правління, стало черговим сигналом про дедалі тісніші відносини між Москвою та Пхеньяном.

Про це 15 серпня повідомляє The Guardian.

Реклама

Читайте також:

Путін подякував КНДР за участь у війні проти України

Правитель РФ у листі, оприлюдненому державними ЗМІ Північної Кореї, назвав війська КНДР "героїчними" та нагадав про "військову дружбу", зміцнену ще під час Другої світової війни. Путін підкреслив, що ці узи залишаються міцними і нині, навіть у сучасних воєнних реаліях.

"Це повністю довела героїчна участь солдатів КНДР у звільненні території Курської області від українських окупантів", — заявив Путін.

У Кремлі пов’язують цю заяву з операцією російських військ, які цього року перейшли у контрнаступ у Курській області, намагаючись вибити українські сили з регіону.

Поглиблення військової співпраці РФ і КНДР

Росія та Північна Корея за останні роки суттєво посилили двосторонні відносини, зокрема після підписання пакту про взаємну оборону під час торішнього візиту Путіна до Пхеньяна. У квітні КНДР вперше офіційно підтвердила, що розгорнула свої підрозділи на передовій в Україні.

За даними південнокорейської розвідки, Пхеньян відправив понад 10 000 військових до Курської області, а також надав Росії артилерійські снаряди, ракети та системи великої дальності.

Сеул стверджує, що близько 600 північнокорейських солдатів загинули, а тисячі зазнали поранень, і не виключає, що Пхеньян планує направити нові сили.

Передача листа і дипломатичні контакти

Листа Кім Чен Ину передав голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін під час офіційного візиту до Пхеньяна. Він також подякував КНДР за відправлення "чудових солдатів" у зону бойових дій.

"Росія ніколи не забуде північнокорейських військ, які воювали ціною власного життя", – заявив Володін.

За даними російських чиновників, Путін також провів телефонну розмову з Кімом, під час якої розповів про майбутні переговори з президентом США Дональдом Трампом, заплановані на Алясці.

Нагадаємо, що бійці підрозділу "Пентагон" 225-ї окремої штурмової бригади ЗСУ показали кадри незвичайного трофея — північнокорейського міномета. Така зброя рідко з’являється на українському фронті й свідчить про зростання військової співпраці між Москвою та Пхеньяном.

Раніше ми також інформували, що Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський прокоментував участь військових КНДР у повномасштабній війні.