КНДР готується передати Росії 6000 військових і бойову техніку

Війська КНДР. Фото: Euronews

КНДР планує передати Росії додаткові сили — близько шести тисяч військовослужбовців та десятки одиниць бойової техніки. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, наголосивши, що призначення цього контингенту може виходити за межі інженерних завдань.

Про це повідомляє The Japan Times.

КНДР може посилити військову присутність у Росії

Північна Корея готується відправити до Росії приблизно 6000 військовослужбовців та від 50 до 100 одиниць військової техніки. До цього переліку входять основні бойові танки M2010 (Cheonma-D) та бронетранспортери БТР-80, які офіційно нібито призначені для проведення інженерних робіт, зокрема розмінування та будівництва укріплень.

"Дехто з них дійсно може бути залучений до розмінування та будівництва укріплень, але чи всі вони займатимуться цим?" — зауважив Кирило Буданов.

Українська розвідка підкреслює, що такі поставки можуть свідчити про глибше залучення КНДР до підтримки російських військових зусиль. Пхеньян уже постачав Москві боєприпаси, і новий крок може означати поступовий перехід до виправляння повноцінних бойових підрозділів.



"Наразі у світі є лише три країни з досвідом ведення сучасної війни на дуже довгій лінії фронту з використанням практично всіх доступних звичайних засобів — це Україна, Росія та Північна Корея", — зазначив Кирило Буданов.

Нагадаємо, що пілоти дронів із підрозділу "Пентагон" 225-го окремого штурмового полку ЗСУ показали відео з незвичною трофейною здобиччю — мінометом виробництва КНДР.

Раніше ми також інформували, що Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підтвердив участь північнокорейських військових у повномасштабній війні на боці Росії.