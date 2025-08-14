Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня КНДР може перекинути до Росії танки та БТР — Буданов

КНДР може перекинути до Росії танки та БТР — Буданов

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 10:48
КНДР готується передати Росії 6000 військових і бойову техніку
Війська КНДР. Фото: Euronews

КНДР планує передати Росії додаткові сили — близько шести тисяч військовослужбовців та десятки одиниць бойової техніки. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, наголосивши, що призначення цього контингенту може виходити за межі інженерних завдань.

Про це повідомляє The Japan Times.

Реклама
Читайте також:

КНДР може посилити військову присутність у Росії

Північна Корея готується відправити до Росії приблизно 6000 військовослужбовців та від 50 до 100 одиниць військової техніки. До цього переліку входять основні бойові танки M2010 (Cheonma-D) та бронетранспортери БТР-80, які офіційно нібито призначені для проведення інженерних робіт, зокрема розмінування та будівництва укріплень.

"Дехто з них дійсно може бути залучений до розмінування та будівництва укріплень, але чи всі вони займатимуться цим?" — зауважив Кирило Буданов.

Українська розвідка підкреслює, що такі поставки можуть свідчити про глибше залучення КНДР до підтримки російських військових зусиль. Пхеньян уже постачав Москві боєприпаси, і новий крок може означати поступовий перехід до виправляння повноцінних бойових підрозділів.

"Наразі у світі є лише три країни з досвідом ведення сучасної війни на дуже довгій лінії фронту з використанням практично всіх доступних звичайних засобів — це Україна, Росія та Північна Корея", — зазначив Кирило Буданов.

Нагадаємо, що пілоти дронів із підрозділу "Пентагон" 225-го окремого штурмового полку ЗСУ показали відео з незвичною трофейною здобиччю — мінометом виробництва КНДР. 

Раніше ми також інформували, що Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підтвердив участь північнокорейських військових у повномасштабній війні на боці Росії. 

КНДР танки Кирило Буданов ГУР Північна Корея
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації