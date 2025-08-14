КНДР готовится передать России 6000 военных и боевую технику

Войска КНДР. Фото: Euronews

КНДР планирует передать России дополнительные силы — около шести тысяч военнослужащих и десятки единиц боевой техники. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, отметив, что назначение этого контингента может выходить за пределы инженерных задач.

Об этом сообщает The Japan Times.

КНДР может усилить военное присутствие в России

Северная Корея готовится отправить в Россию примерно 6000 военнослужащих и от 50 до 100 единиц военной техники. В этот перечень входят основные боевые танки M2010 (Cheonma-D) и бронетранспортеры БТР-80, которые официально якобы предназначены для проведения инженерных работ, в частности разминирования и строительства укреплений.

"Некоторые из них действительно могут быть привлечены к разминированию и строительству укреплений, но все ли они будут заниматься этим?" — отметил Кирилл Буданов.

Украинская разведка подчеркивает, что такие поставки могут свидетельствовать о более глубоком привлечении КНДР в поддержку российских военных усилий. Пхеньян уже поставлял Москве боеприпасы, и новый шаг может означать постепенный переход к отправке полноценных боевых подразделений.



"Сейчас в мире есть только три страны с опытом ведения современной войны на очень длинной линии фронта с использованием практически всех доступных обычных средств — это Украина, Россия и Северная Корея", — отметил Кирилл Буданов.

Напомним, что пилоты дронов из подразделения "Пентагон" 225-го отдельного штурмового полка ВСУ показали видео с необычной трофейной добычей — минометом производства КНДР.

Ранее мы также информировали, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский подтвердил участие северокорейских военных в полномасштабной войне на стороне России.