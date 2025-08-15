Видео
Главная Новости дня Путин похвалил войска КНДР за участие в войне против Украины

Путин похвалил войска КНДР за участие в войне против Украины

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 10:08
Путин поблагодарил КНДР за "героическое участие" в войне против Украины
Владимир Путин и Ким Чен Ын. Фото: NPR

Российский диктатор в письме к лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну поблагодарил за "героическое участие" северокорейских войск в боевых действиях против Украины. Послание, приуроченное к годовщине освобождения Кореи от японского правления, стало очередным сигналом о все более тесных отношениях между Москвой и Пхеньяном.

Об этом 15 августа сообщает The Guardian.

Читайте также:

Путин поблагодарил КНДР за участие в войне против Украины

Правитель РФ в письме, обнародованном государственными СМИ Северной Кореи, назвал войска КНДР "героическими" и напомнил о "военной дружбе", укрепленной еще во время Второй мировой войны. Путин подчеркнул, что эти узы остаются крепкими и сейчас, даже в современных военных реалиях.

"Это полностью доказало героическое участие солдат КНДР в освобождении территории Курской области от украинских оккупантов", — заявил Путин.

В Кремле связывают это заявление с операцией российских войск, которые в этом году перешли в контрнаступление в Курской области, пытаясь выбить украинские силы из региона.

Углубление военного сотрудничества РФ и КНДР

Россия и Северная Корея за последние годы существенно усилили двусторонние отношения, в частности после подписания пакта о взаимной обороне во время прошлогоднего визита Путина в Пхеньян. В апреле КНДР впервые официально подтвердила, что развернула свои подразделения на передовой в Украине.

По данным южнокорейской разведки, Пхеньян отправил более 10 000 военных в Курскую область, а также предоставил России артиллерийские снаряды, ракеты и системы большой дальности.

Сеул утверждает, что около 600 северокорейских солдат погибли, а тысячи получили ранения, и не исключает, что Пхеньян планирует направить новые силы.

Передача письма и дипломатические контакты

Письмо Ким Чен Ыну передал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин во время официального визита в Пхеньян. Он также поблагодарил КНДР за отправку "замечательных солдат" в зону боевых действий.

"Россия никогда не забудет северокорейских войск, которые воевали ценой собственной жизни", — заявил Володин.

По данным российских чиновников, Путин также провел телефонный разговор с Кимом, во время которого рассказал о предстоящих переговорах с президентом США Дональдом Трампом, запланированных на Аляске.

Напомним, что бойцы подразделения "Пентагон" 225-й отдельной штурмовой бригады ВСУ показали кадры необычного трофея — северокорейского миномета. Такое оружие редко появляется на украинском фронте и свидетельствует о росте военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

Ранее мы также информировали, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский прокомментировал участие военных КНДР в полномасштабной войне.

российские войска КНДР Россия Курская область Северная Корея
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
