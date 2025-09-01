КНДР признала участие своих военных в войне против Украины

Бойцы КНДР. Фото: Korean Central News Agency

В Северной Корее впервые официально признали участие своих военных в войне против Украины. Государственные медиа КНДР обнародовали видео, на котором лидер страны Ким Чен Ын вручает награды солдатам, воевавшим на стороне России. Это первый случай, когда диктаторский режим отмечает своих военнослужащих за боевые действия за пределами государства.

Об этом сообщает пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ.

По информации британской разведки, по меньшей мере 6 тысяч северокорейских бойцов уже погибли в результате участия в войне, фактически став жертвами договоренностей между Ким Чен Ыном и Путиным.

По данным властей Южной Кореи, КНДР отправила в Украину около 15 тысяч своих военных. Таким образом, участие северокорейского контингента в войне уже имеет системный характер и является одной из самых откровенных форм поддержки Москвы.

На видеокадрах, которые военнослужащие ВСУ сняли с дронов, четко видно, что северокорейские военные очень дезориентированы на поле боя. Они не способны оказать медицинскую помощь и не умеют эффективно передвигаться в условиях обстрелов.

Напомним, награждение в КНДР состоялось 22 августа. Тогда Ким Чен Ын вручил солдатам медали и устроил праздничный концерт.

Кроме того, благодарность за участие в войне против Украины северокорейским войскам выразил и глава Кремля Владимир Путин.