Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ГУР дало новые данные об участии КНДР в войне против Украины

ГУР дало новые данные об участии КНДР в войне против Украины

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 11:46
КНДР признала участие своих военных в войне против Украины
Бойцы КНДР. Фото: Korean Central News Agency

В Северной Корее впервые официально признали участие своих военных в войне против Украины. Государственные медиа КНДР обнародовали видео, на котором лидер страны Ким Чен Ын вручает награды солдатам, воевавшим на стороне России. Это первый случай, когда диктаторский режим отмечает своих военнослужащих за боевые действия за пределами государства.

Об этом сообщает пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Пхеньян официально признал, что отправил свои войска в Украину

По информации британской разведки, по меньшей мере 6 тысяч северокорейских бойцов уже погибли в результате участия в войне, фактически став жертвами договоренностей между Ким Чен Ыном и Путиным.

По данным властей Южной Кореи, КНДР отправила в Украину около 15 тысяч своих военных. Таким образом, участие северокорейского контингента в войне уже имеет системный характер и является одной из самых откровенных форм поддержки Москвы.

На видеокадрах, которые военнослужащие ВСУ сняли с дронов, четко видно, что северокорейские военные очень дезориентированы на поле боя. Они не способны оказать медицинскую помощь и не умеют эффективно передвигаться в условиях обстрелов.

Напомним, награждение в КНДР состоялось 22 августа. Тогда Ким Чен Ын вручил солдатам медали и устроил праздничный концерт.

Кроме того, благодарность за участие в войне против Украины северокорейским войскам выразил и глава Кремля Владимир Путин.

разведка КНДР война в Украине ГУР Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации