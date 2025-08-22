В КНДР почтили память военных погибших в войне против Украины

Лидер КНДР Ким Чен Ын прижал к себе солдата. Фото: Центральное телеграфное агентство Северной Кореи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын устроил торжественную церемонию награждения для солдат, которые принимали участие в боевых действиях на стороне России против Украины. Как сообщило государственное агентство КНДР, во время мероприятия он назвал северокорейских военных "героями" и подчеркнул, что их действия за рубежом доказали мощь и боевой дух армии.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама

Читайте также:

Ким Чен Ын похвалил военных и устроил концерт

В своей речи Ким Чен Ын заявил, что операции северокорейских подразделений за пределами страны стали примером преданности и мужества, а так называемое "освобождение Курска" он представил как подтверждение силы их духа.

По информации Центрального телеграфного агентства КНДР, в честь военнослужащих, вернувшихся из России, был организован концерт и банкет с участием семей погибших солдат. Также лидер Северной Кореи возложил цветы к мемориальной стене в память о погибших в заграничных боях.

Ким Чен Ын возлагает цветы. Фото: Центральное телеграфное агентство КНДР

Церемония стала продолжением ряда мероприятий, посвященных северокорейским военным, участвовавшим в войне. Накануне Ким встретился с офицерами иностранных операций и почтил память солдат, погибших в Украине.

По данным южнокорейских законодателей, основанных на информации разведки, во время боевых действий против Украины погибли около 600 военнослужащих КНДР из примерно 15 тысяч, отправленных в Россию.

Напомним, несколько дней назад президент РФ Владимир Путин написал письмо благодарности Ким Чен Ыну и похвалил военных КНДР.

Тем временем в разведке заявили, что КНДР может вскоре перебросить в Россию тысячи единиц бронетехники и не только.