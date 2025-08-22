Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ким Чен Ын наградил солдат КНДР, воевавших против Украины

Ким Чен Ын наградил солдат КНДР, воевавших против Украины

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 07:20
В КНДР почтили память военных погибших в войне против Украины
Лидер КНДР Ким Чен Ын прижал к себе солдата. Фото: Центральное телеграфное агентство Северной Кореи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын устроил торжественную церемонию награждения для солдат, которые принимали участие в боевых действиях на стороне России против Украины. Как сообщило государственное агентство КНДР, во время мероприятия он назвал северокорейских военных "героями" и подчеркнул, что их действия за рубежом доказали мощь и боевой дух армии.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама
Читайте также:

Ким Чен Ын похвалил военных и устроил концерт

В своей речи Ким Чен Ын заявил, что операции северокорейских подразделений за пределами страны стали примером преданности и мужества, а так называемое "освобождение Курска" он представил как подтверждение силы их духа.

По информации Центрального телеграфного агентства КНДР, в честь военнослужащих, вернувшихся из России, был организован концерт и банкет с участием семей погибших солдат. Также лидер Северной Кореи возложил цветы к мемориальной стене в память о погибших в заграничных боях.

Кім Чен Ин
Ким Чен Ын возлагает цветы. Фото: Центральное телеграфное агентство КНДР

Церемония стала продолжением ряда мероприятий, посвященных северокорейским военным, участвовавшим в войне. Накануне Ким встретился с офицерами иностранных операций и почтил память солдат, погибших в Украине.

По данным южнокорейских законодателей, основанных на информации разведки, во время боевых действий против Украины погибли около 600 военнослужащих КНДР из примерно 15 тысяч, отправленных в Россию.

Напомним, несколько дней назад президент РФ Владимир Путин написал письмо благодарности Ким Чен Ыну и похвалил военных КНДР.

Тем временем в разведке заявили, что КНДР может вскоре перебросить в Россию тысячи единиц бронетехники и не только.

КНДР Ким Чен Ын война в Украине Россия Курская область
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации