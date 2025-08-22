Відео
Головна Новини дня Кім Чен Ин нагородив солдатів КНДР, що воювали проти України

Кім Чен Ин нагородив солдатів КНДР, що воювали проти України

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 07:20
У КНДР вшанували військових які загинули у війні проти України
Лідер КНДР Кім Чен Ин пригорнув до себе солдата. Фото: Центральне телеграфне агентство Північної Кореї

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин влаштував урочисту церемонію нагородження для солдатів, які брали участь у бойових діях на боці Росії проти України. Як повідомило державне агентство КНДР, під час заходу він назвав північнокорейських військових "героями" та підкреслив, що їхні дії за кордоном довели міць та бойовий дух армії.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Кім Чен Ин похвалив військових та влаштував концерт

У своїй промові Кім Чен Ин заявив, що операції північнокорейських підрозділів за межами країни стали прикладом відданості та мужності, а так зване "звільнення Курська" він представив як підтвердження сили їхнього духу.

За інформацією Центрального телеграфного агентства КНДР, на честь військовослужбовців, які повернулися з Росії, був організований концерт і банкет за участю сімей загиблих солдатів. Також лідер Північної Кореї поклав квіти до меморіальної стіни на згадку про загиблих у закордонних боях.

Кім Чен Ин
Кім Чен Ин кладе квіти. Фото: Центральне телеграфне агентство КНДР

Церемонія стала продовженням низки заходів, присвячених північнокорейським військовим, які брали участь у війні. Напередодні Кім зустрівся з офіцерами закордонних операцій та вшанував пам’ять солдатів, які загинули в Україні.

За даними південнокорейських законодавців, що базуються на інформації розвідки, під час бойових дій проти України загинули близько 600 військовослужбовців КНДР із приблизно 15 тисяч, відправлених до Росії.

Нагадаємо, кілька днів тому президент РФ Володимир Путін написав листа вдячності Кім Чен Ину та похвалив військових КНДР.

Тим часом в розвідці заявили, що КНДР може незабаром перекинути до Росії тисячі одиниць бронетехніки й не тільки. 

КНДР Кім Чен Ин війна в Україні Росія Курська область
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
