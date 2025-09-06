КНДР поставляет России половину снарядов и БК — Андрей Юсов

Андрей Юсов. Фото: кадр из видео

Российская армия получает значительную часть помощи от Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Корейское правительство поставляет более 40% артиллерийских снарядов.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью Новини.LIVE.

КНДР поставляет оружие для России

По словам представителя ГУР, власти КНДР активно помогают оккупантам не только привлечением своей армии, но и предоставлением дополнительного вооружения.

Большой проблемой на фронте остается то, что Северная Корея поставляет России значительную часть снарядов и боевых комплектов для ударов по украинским позициям.

"Это серьезная проблема. Самая большая проблема остается в снарядах и БК. На всем фронте 40-60% выпущенных из артиллерии снарядов в сторону Украины и украинских защитников производства Северной Кореи — это огромные цифры. Если бы этот фактор убрать, то возможности огневой поддержки и поражения врага были бы более скоромные. Миллионы снарядов, которые передавались и продолжают передаваться, это существенный фактор. Но также фактор — это любая другая помощь. Даже не личный состав, о котором так много говорили, а прежде всего снаряды и БК", — подчеркнул Юсов.

