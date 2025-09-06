Юсов ответил, стал ли Иран меньше помогать РФ

В ГУР ответили, уменьшилась ли поддержка РФ со стороны Ирана
Руководитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что поддержка России со стороны Ирана уменьшилась. В частности, представитель разведки назвал причину.
Об этом Андрей Юсов рассказал в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.
Юсов о поддержке России со стороны Ирана
Отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец об иранской помощи, Андрей Юсов заявил, что ее объемы значительно уменьшились по сравнению с прошлыми годами.
Представитель украинской разведки объяснил, что снижение прежде всего связано с конфликтами на Ближнем Востоке и обострением ситуации не только в регионе, но и в самом Иране.
"В большей степени Иран уже помогал "Шахедам" РФ (а не помогает сейчас, — Ред.), потому что на первых этапах это были полностью иранские производства. А сейчас это более локализованное производство.
Есть также информация о передаче РФ другой номенклатуры вооружения. Но мы понимаем, что есть определенные обстоятельства и события внешнеполитического характера, которые заставляют Иран сосредотачиваться на своих проблемах", — отметил Юсов.
