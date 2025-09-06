Видео
В ГУР ответили, уменьшилась ли поддержка РФ со стороны Ирана

В ГУР ответили, уменьшилась ли поддержка РФ со стороны Ирана

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 17:47
Юсов ответил, стал ли Иран меньше помогать РФ
Руководитель пресс-службы ГУР МОУ Андрей Юсов. Фото: кадр из видео

Руководитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что поддержка России со стороны Ирана уменьшилась. В частности, представитель разведки назвал причину.

Об этом Андрей Юсов рассказал в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Читайте также:

Юсов о поддержке России со стороны Ирана

Отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец об иранской помощи, Андрей Юсов заявил, что ее объемы значительно уменьшились по сравнению с прошлыми годами.

Представитель украинской разведки объяснил, что снижение прежде всего связано с конфликтами на Ближнем Востоке и обострением ситуации не только в регионе, но и в самом Иране.

"В большей степени Иран уже помогал "Шахедам" РФ (а не помогает сейчас, — Ред.), потому что на первых этапах это были полностью иранские производства. А сейчас это более локализованное производство.

Есть также информация о передаче РФ другой номенклатуры вооружения. Но мы понимаем, что есть определенные обстоятельства и события внешнеполитического характера, которые заставляют Иран сосредотачиваться на своих проблемах", — отметил Юсов.

Недавно Юсов сообщил, сколько российская армия получает снарядов от Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

Ранее Андрей Юсов ответил, может ли закончиться полномасштабная война в Украине до конца 2025 года.

Иран разведка война в Украине ГУР Россия Андрей Юсов
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
