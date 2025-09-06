Відео
Головна Новини дня Росіяни тестують нові дрони — деталі від ГУР

Росіяни тестують нові дрони — деталі від ГУР

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 19:59
Юсов пояснив, що відомо про нові типи "шахедів"
Андрій Юсов. Фото: кадр із відео

У небі над Україною фіксують нові типи російських безпілотників, оснащених камерами та системою радіоуправління. За даними ГУР, ці "шахеди" є експериментальними моделями, які ще не запущені в серійне виробництво.

Про це ГУР Міноборони Андрій Юсов розповів в ефірі Новини.LIVE у суботу, 6 вересня.

Читайте також:

Росія тестує нові моделі безпілотників

Представник ГУР пояснив, що виявлені дрони є експериментальними зразками, а для їхнього серійного виробництва потрібен час. Такі розробки є частиною звичної практики під час війни, коли сторони намагаються вдосконалювати озброєння. Юсов підкреслив, що подібні процеси відбуваються і з українського боку.

Він зауважив, що поява нових типів озброєння не є приводом для паніки, адже це очікуваний етап бойових дій. За словами представника ГУР, українська ППО адаптується до нових викликів і продовжує збивати ворожі дрони.

Експерименти РФ свідчать про пошук ефективніших засобів ураження, але це не змінює стратегічної ситуації, оскільки ворог повинен пройти від них шлях до масового виробництва. А це залежить від доступу до іноземних комплектуючих.

Нагадаємо, що Україна продовжує роботу над поверненням своїх захисників із полону та готує нові етапи обмінів

Раніше ми також інформували, що керівник пресслужби ГУР МО України Андрій Юсов повідомив про зменшення підтримки Росії з боку Ірану. 

безпілотники дрони ГУР Андрій Юсов БпЛА
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
