Юсов пояснив, що відомо про нові типи "шахедів"

Андрій Юсов. Фото: кадр із відео

У небі над Україною фіксують нові типи російських безпілотників, оснащених камерами та системою радіоуправління. За даними ГУР, ці "шахеди" є експериментальними моделями, які ще не запущені в серійне виробництво.

Про це ГУР Міноборони Андрій Юсов розповів в ефірі Новини.LIVE у суботу, 6 вересня.

Росія тестує нові моделі безпілотників

Представник ГУР пояснив, що виявлені дрони є експериментальними зразками, а для їхнього серійного виробництва потрібен час. Такі розробки є частиною звичної практики під час війни, коли сторони намагаються вдосконалювати озброєння. Юсов підкреслив, що подібні процеси відбуваються і з українського боку.

Він зауважив, що поява нових типів озброєння не є приводом для паніки, адже це очікуваний етап бойових дій. За словами представника ГУР, українська ППО адаптується до нових викликів і продовжує збивати ворожі дрони.

Експерименти РФ свідчать про пошук ефективніших засобів ураження, але це не змінює стратегічної ситуації, оскільки ворог повинен пройти від них шлях до масового виробництва. А це залежить від доступу до іноземних комплектуючих.

