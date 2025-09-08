Відео
Головна Новини дня Український виробник дронів побудує завод у Великій Британії

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 11:30
Компанія Ukrspecsystems побудує завод у Великій Британії — ЗМІ
Безпілотник. Фото: facebook.com/ukrspecsystems

Український виробник безпілотників Ukrspecsystems розпочне масштабну інвестиційну програму у Великій Британії. Компанія планує вкласти 200 млн фунтів стерлінгів (приблизно 226 млн євро) у виробництво.

Про це повідомляє UK Defence Journal.

Читайте також:

Ukrspecsystems побудує завод у Великій Британії

Як повідомляють ЗМІ, у межах проєкту планується будівництво нового заводу площею 11 тис. кв. м у місті Мілденхолл, а також створення випробувального та навчального полігону в Елмсетт. Реалізація планів дозволить відкрити до 500 робочих місць і започаткувати програми стажувань у регіоні.

За офіційною інформацією, набір британських співробітників стартує до кінця 2025 року, а серійне виробництво дронів розпочнеться на початку 2026-го.

Міністерка оборонних закупівель Великої Британії Марія Ігл наголосила, що Лондон високо оцінює передові розробки українських виробників.

"Співпраця з українськими виробниками забезпечить доступ до сучасних технологій і зміцнить обороноздатність британських Збройних сил та їхніх партнерів", — заявила вона.

Нагадаємо, у ГУР розповіли про нові типи російських дронів, які фіксуюють над Україною.

А також стало відомо, що на території Польщі впав незвичний дрон під час атаки РФ по Україні.

безпілотники Велика Британія дрони виробництво БпЛА
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
