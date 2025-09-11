Відео
Україна і Британія домовились про спільне виробництво дронів

Україна і Британія домовились про спільне виробництво дронів

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 13:44
Британія профінансує виробництво українських безпілотників
Засідання представників уряду України та Великої Британії. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що Велика Британія розпочне виробництво українських дронів-перехоплювачів. Відповідну угоду він підписав у Лондоні з міністром оборони Джоном Гілі. Це рішення є продовженням домовленостей між Президентом України та прем’єр-міністром Великої Британії щодо розвитку промислової співпраці.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Читайте також:

Британія допоможе Україні із виготовленням 1000 дронів

Першим етапом стане виготовлення 1000 безпілотників, які передадуть Україні. Як наголосив Шмигаль, ці перехоплювачі вже довели свою ефективність у боротьбі з російськими "Шахедами".

null
Денис Шмигаль та Джон Гілі. Фото: t.me/Denys_Smyhal

У майбутньому планується масштабувати виробництво, залучати інвестиції та вдосконалювати технології для ще більш надійного захисту українських міст і цивільного населення від повітряних атак.

Під час зустрічі з британським колегою сторони обговорили практичні кроки реалізації домовленостей, а також узгодили позиції щодо наступного засідання у форматі "Рамштайн", яке заплановано на жовтень.

Нагадаємо, на нещодавньому засіданні "Рамштайн" США та ЄС узгодили, які пакети допомоги передадуть Україні.

Також стало відомо, що у Великій Британії побудують завод із виробництва дронів. 

військова допомога Україна Велика Британія дрони виробництво зброї
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
