ВР схвалила сторічну угоду з Британією — Залужний про її значення
У середу, 17 вересня, Верховна Рада України ухвалила в цілому закон України про ратифікацію угоди про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії й Північної Ірландії. Посол України у Великій Британії Валерій Залужний назвав цю угоду "унікальним документом".
Про це Валерій Залужний написав на своїй сторінці у Telegram.
Рада ратифікувала "сторічну угоду" між Україною та Британією
Сьогодні, 17 вересня, Верховна Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії й Північної Ірландії.
Документ закріплює нову довгострокову рамку двосторонньої співпраці, яка торкається безпеки, оборони, економіки, науки, технологій і культурних зв’язків.
Угода, зокрема, передбачає суттєве посилення військової підтримки: Сполучене Королівство зобов’язується щороку надавати Україні військову допомогу на суму не менше 3,6 мільярда фунтів стерлінгів до фінансового року 2030/31 та після — за потреби.
Це включає навчання українських військових, підтримку пілотів, постачання військової авіації, розширену співпрацю у виробництві оборонної продукції. А також залучення до форматів спільної експедиційної взаємодії, таких як Joint Expeditionary Force.
Залужний про "сторічну угоду" між Україною та Британією
"Верховна Рада ратифікувала "сторічну угоду" між Україною та Британією. Це унікальний документ, який означає інтеграцію України у західний світ та перетворення на регіональний центр стабільності", — зазначив Залужний.
Крім того, він наголосив, що для Британії — це зміцнення позицій у Східній Європі, нові ринки та підтвердження статусу країни, яка стоїть на сторожі міжнародного права і демократії. А для світу — це прецедент про те, як можна підтримати країну, що стала жертвою агресії. І не лише зброєю.
Посол пояснив, що цей документ — одночасно і виклик, і можливості. За словами Залужного, потенціал вигод від такого партнерства величезний.
"Сторічна угода" вже сама по собі стала історичним явищем, яке демонструє силу міжнародного права і дружби навіть у найбуремніші часи. А ще — дає підґрунтя для оптимізму щодо майбутнього України та Британії у спільній родині вільних та успішних націй", — підсумував Залужний.
