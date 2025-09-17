Відео
ВР схвалила сторічну угоду з Британією — Залужний про її значення

ВР схвалила сторічну угоду з Британією — Залужний про її значення

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 13:58
Рада ратифікувала сторічну угоду між Україною та Британією
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: Залужний/Facebook

У середу, 17 вересня, Верховна Рада України ухвалила в цілому закон України про ратифікацію угоди про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії й Північної Ірландії. Посол України у Великій Британії Валерій Залужний назвав цю угоду "унікальним документом".

Про це Валерій Залужний написав на своїй сторінці у Telegram.

Україна та Британія
Скриншот повідомлення ВРУ/Telegram

Залужний про "сторічну угоду" між Україною та Британією

"Верховна Рада ратифікувала "сторічну угоду" між Україною та Британією. Це унікальний документ, який означає інтеграцію України у західний світ та перетворення на регіональний центр стабільності", — зазначив Залужний.

Крім того, він наголосив, що для Британії — це зміцнення позицій у Східній Європі, нові ринки та підтвердження статусу країни, яка стоїть на сторожі міжнародного права і демократії. А для світу — це прецедент про те, як можна підтримати країну, що стала жертвою агресії. І не лише зброєю.

Посол пояснив, що цей документ — одночасно і виклик, і можливості. За словами Залужного, потенціал вигод від такого партнерства величезний.

"Сторічна угода" вже сама по собі стала історичним явищем, яке демонструє силу міжнародного права і дружби навіть у найбуремніші часи. А ще — дає підґрунтя для оптимізму щодо майбутнього України та Британії у спільній родині вільних та успішних націй", — підсумував Залужний.

Україна та Британія угода
Скриншот повідомлення Залужного/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що Велика Британія запровадить новий пакет жорстких санкцій проти Росії.

Раніше ми інформували, що Україна і Велика Британія домовились про спільне виробництво безпілотників.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
