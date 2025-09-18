Зеленський провів перемовини з Еміром Катару — про що говорили

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Під час розмови сторони обговорили програму Генеральної Асамблеї ООН, скоординували контакти та домовилися залишатися на звʼязку.

Про це український лідер написав у Telegram.

Пост Зеленського. Фото: скриншот

Переговори Зеленського із Еміром Держави Катар

Під час спілкування глава держави подякував катарському лідеру за допомогу у поверненні українських дітей, яких викрала Росія, і висловив особливу цінність щирої солідарності Катару у цій справі.

Зеленський запросив Катар взяти участь у спільному з Канадою саміті, що відбудеться в Нью-Йорку та буде присвячений темі дітей та зусиллям щодо їхнього повернення. Він підкреслив важливість представництва Катару на заході.

Президент також подякував за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та запевнив Його Високість у рівноцінній підтримці з боку України.

