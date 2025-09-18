Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский провел переговоры с Эмиром Катара — о чем говорили

Зеленский провел переговоры с Эмиром Катара — о чем говорили

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 20:04
Зеленский провел переговоры с Эмиром Катара - о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Во время разговора стороны обсудили программу Генеральной Ассамблеи ООН, скоординировали контакты и договорились оставаться на связи.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Зеленский провел переговоры с Эмиром Катара — о чем говорили - фото 1
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Переговоры Зеленского с Эмиром Государства Катар

Во время общения глава государства поблагодарил катарского лидера за помощь в возвращении украинских детей, которых похитила Россия, и выразил особую ценность искренней солидарности Катара в этом деле.

Зеленский пригласил Катар принять участие в совместном с Канадой саммите, который состоится в Нью-Йорке и будет посвящен теме детей и усилиям по их возвращению. Он подчеркнул важность представительства Катара на мероприятии.

Президент также поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и заверил Его Высочество в равноценной поддержке со стороны Украины.

Напомним, что 18 сентября Президент Украины Владимир Зеленский встретился с воинами 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Также Владимир Зеленский посетил Донецкую область. Глава государства встретился с защитниками и обсудил текущую ситуацию на фронте.

Владимир Зеленский переговоры Катар война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации