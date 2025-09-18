Зеленский провел переговоры с Эмиром Катара — о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Во время разговора стороны обсудили программу Генеральной Ассамблеи ООН, скоординировали контакты и договорились оставаться на связи.
Об этом украинский лидер написал в Telegram.
Переговоры Зеленского с Эмиром Государства Катар
Во время общения глава государства поблагодарил катарского лидера за помощь в возвращении украинских детей, которых похитила Россия, и выразил особую ценность искренней солидарности Катара в этом деле.
Зеленский пригласил Катар принять участие в совместном с Канадой саммите, который состоится в Нью-Йорке и будет посвящен теме детей и усилиям по их возвращению. Он подчеркнул важность представительства Катара на мероприятии.
Президент также поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и заверил Его Высочество в равноценной поддержке со стороны Украины.
Напомним, что 18 сентября Президент Украины Владимир Зеленский встретился с воинами 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Также Владимир Зеленский посетил Донецкую область. Глава государства встретился с защитниками и обсудил текущую ситуацию на фронте.
