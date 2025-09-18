Зеленский провел переговоры с Эмиром Катара — о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Во время разговора стороны обсудили программу Генеральной Ассамблеи ООН, скоординировали контакты и договорились оставаться на связи.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Переговоры Зеленского с Эмиром Государства Катар

Во время общения глава государства поблагодарил катарского лидера за помощь в возвращении украинских детей, которых похитила Россия, и выразил особую ценность искренней солидарности Катара в этом деле.

Зеленский пригласил Катар принять участие в совместном с Канадой саммите, который состоится в Нью-Йорке и будет посвящен теме детей и усилиям по их возвращению. Он подчеркнул важность представительства Катара на мероприятии.

Президент также поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и заверил Его Высочество в равноценной поддержке со стороны Украины.

