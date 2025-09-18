Видео
Главная Новости дня Зеленский встретился с защитниками на Покровском направлении

Зеленский встретился с защитниками на Покровском направлении

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 16:09
Зеленский посетил Донецкую область и встретился с военными - фото, видео
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Донецкую область. Глава государства встретился с защитниками и обсудил текущую ситуацию на фронте.

Об этом президент сообщил в Telegram в четверг, 18 сентября.

Зеленский посетил Донецкую область

Глава государства встретился с подразделениями, которые защищают страну на Донецком направлении. В частности, Зеленский посетил пункт управления Десантно-штурмовых войск ВСУ в Донецкой области и обсудил с командирами, как продвигается контрнаступление.

Зеленський заслухав доповідь Сирського на Донеччині
Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Мы осуществляем сейчас одну из наших контрнаступательных операций — ребята молодцы — на Донецком направлении, в районе Покровска, в районе Доброполья. Жесткие бои, но удалось нанести россиянам ощутимые потери. Фактически наши силы лишают оккупанта возможности осуществить на этом направлении наступательную полноценную операцию, которую они планировали долго и на которую рассчитывали", — сказал Зеленский.

Володимир Зеленський відвідав Донеччину - фото
Владимир Зеленский с бойцами ВСУ. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Как доложил президенту главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинские бойцы уже освободили 160 квадратных километров с начала операции.

"Уже семь населенных пунктов на направлении освобождены, еще девять очищены от российского присутствия. Любую группу оккупантов, которые пытаются сюда заходить, уничтожают наши ребята. Потери россиян только с начала этой нашей контрнаступательной операции, только в районе Покровска, только в эти недели уже более чем две с половиной тысячи, из них более чем 1300 россиян убиты", — отметил Зеленский.

Зеленський відвідав Покровський напрямок
Владимир Зеленский встретился с военными. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент поблагодарил украинских защитников за защиту государства, а также отметил бойцов государственными наградами.

Напомним, Владимир Зеленский назвал два плана для Украины, которые возможны в будущем.

А также президент анонсировал новый пакет военной помощи для Украины от США. Она будет включать Patriot и HIMARS.

Владимир Зеленский ВСУ Донецкая область контрнаступление ВСУ Покровск
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
