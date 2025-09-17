Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский назвал два плана для Украины — о чем идет речь

Зеленский назвал два плана для Украины — о чем идет речь

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 18:37
Зеленский назвал два плана для Украины и цену года войны
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский назвал два плана для государства. Кроме того, он рассказал, сколько стоит один год войны против российских оккупантов.

Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции с главой Европейского парламента Робертой Мецолой в среду, 17 сентября.

Реклама
Читайте также:

Планы для Украины

"Цена одного года — это 120 миллиардов долларов, 60 — дает украинский бюджет, а еще 60 мне нужно найти на следующий год", — отметил Зеленский.

Он надеется, что войну удастся закончить, но есть два плана:

  • "А" — завершить войну;
  • "Б" — 120 миллиардов долларов.

"Это большой вызов. Я не говорю, что нам надо будет во времена мира, то есть во время прекращения огня или во время гарантий безопасности, что нам надо будет так много средств в течение десяти лет, но в любом случае надо понимать объем этого вопроса", — добавил Зеленский.

Напомним, глава государства заявил, что США одобрили первые пакеты военной помощи для Украины в рамках PURL.

Кроме того, Зеленский сообщил, что российские оккупанты не отказались от планов разрушить энергетику Украины.

Владимир Зеленский война деньги Украина оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации