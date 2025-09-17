Зеленский назвал два плана для Украины и цену года войны

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский назвал два плана для государства. Кроме того, он рассказал, сколько стоит один год войны против российских оккупантов.

Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции с главой Европейского парламента Робертой Мецолой в среду, 17 сентября.

Планы для Украины

"Цена одного года — это 120 миллиардов долларов, 60 — дает украинский бюджет, а еще 60 мне нужно найти на следующий год", — отметил Зеленский.

Он надеется, что войну удастся закончить, но есть два плана:

"А" — завершить войну;

"Б" — 120 миллиардов долларов.

"Это большой вызов. Я не говорю, что нам надо будет во времена мира, то есть во время прекращения огня или во время гарантий безопасности, что нам надо будет так много средств в течение десяти лет, но в любом случае надо понимать объем этого вопроса", — добавил Зеленский.

Напомним, глава государства заявил, что США одобрили первые пакеты военной помощи для Украины в рамках PURL.

Кроме того, Зеленский сообщил, что российские оккупанты не отказались от планов разрушить энергетику Украины.