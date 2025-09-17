Зеленський назвав два плани для України та ціну року війни

Зеленський назвав два плани для України — про що йдеться
Президент України Володимир Зеленський назвав два плани для держави. Крім того, він розповів, скільки коштує один рік війни проти російських окупантів.
Про це український лідер сказав на пресконференції з очільницею Європейського парламенту Робертою Мецолою у середу, 17 вересня.
Плани для України
"Ціна одного року — це 120 мільярдів доларів, 60 — дає український бюджет, а ще 60 мені потрібно знайти на наступний рік", — зазначив Зеленський.
Він сподівається, що війну вдасться закінчити, але є два плани:
- "А" — завершити війну;
- "Б" — 120 мільярдів доларів.
"Це великий виклик. Я не кажу, що нам треба буде в часи миру, тобто під час припинення вогню, чи під час безпекових гарантій, що нам треба буде так багато коштів протягом десяти років, але в будь-якому випадку треба розуміти обʼєм цього питання", — додав Зеленський.
Нагадаємо, глава держави заявив, що США схвалили перші пакети військової допомоги для України у межах PURL.
Крім того, Зеленський повідомив, що російські окупанти не відмовилися від планів зруйнувати енергетику України.
