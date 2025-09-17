Зеленський назвав два плани для України та ціну року війни

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський назвав два плани для держави. Крім того, він розповів, скільки коштує один рік війни проти російських окупантів.

Про це український лідер сказав на пресконференції з очільницею Європейського парламенту Робертою Мецолою у середу, 17 вересня.

Плани для України

"Ціна одного року — це 120 мільярдів доларів, 60 — дає український бюджет, а ще 60 мені потрібно знайти на наступний рік", — зазначив Зеленський.

Він сподівається, що війну вдасться закінчити, але є два плани:

"А" — завершити війну;

"Б" — 120 мільярдів доларів.

"Це великий виклик. Я не кажу, що нам треба буде в часи миру, тобто під час припинення вогню, чи під час безпекових гарантій, що нам треба буде так багато коштів протягом десяти років, але в будь-якому випадку треба розуміти обʼєм цього питання", — додав Зеленський.

