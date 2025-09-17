Зеленський анонсував постачання ракет до Patriot і HIMARS від США
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сполучені Штати вже схвалили перші пакети військової допомоги для України. Це станеться у рамках програми PURL.
Про це український лідер сказав на пресконференції з очільницею Європейського парламенту Робертою Мецолою у середу, 17 вересня.
Зеленський про військову допомогу від США
"Ми отримали більше 2 мільярдів від наших партнерів по програмі PURL. За жовтень ми отримаємо ще додаткові гроші і будемо мати вже 3,6 мільйонів", — заявив Зеленський.
До них увійдуть ракети для систем протиповітряної оборони Patriot та реактивних установок HIMARS.
За словами глави держави, наразі триває координація між американськими та українськими командами для організації зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.
Нагадаємо, програма PURL передбачає, що країни-члени НАТО закуповують американське озброєння для подальшої передачі Україні, що посилює її обороноздатність у протистоянні російській агресії.
