Зеленський заявив, що війну може зупинити Трамп і назвав спосіб

Хто та як може завершити війну — Зеленський назвав єдиний спосіб
Єдиний спосіб припинити бойові дії в Україні — це представити чіткі гарантії безпеки. Насампере це мають зробити Сполучені Штати Америки.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News.
Зеленський пояснив, хто може зупинити війну
Глава держави впевнений, що зупинити війну можна лише в тому разі, якщо президент США Дональд Трамп висуне свою чітку позицію.
Зеленський вважає, що документ з гарантіями безпеки для України має бути готовим ще до закінчення війни.
"Перш ніж ми закінчимо війну, я дійсно хочу, щоб усі угоди були укладені. Я хочу... мати документ, який підтримають США і всі європейські партнери. Це дуже важливо. Щоб це сталося, нам потрібна чітка позиція президента Трампа", — заявив він.
Зеленський також висловив сподівання, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер під час візиту Трампа детально обговорить із ним питання забезпечення майбутнього України.
"Я дуже сподіваюся, що він (Стармер, — Ред.) зможе провести дуже конкретну дискусію про гарантії безпеки з боку США для України", — додав він.
