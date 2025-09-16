Зеленський заявив, що війну може зупинити Трамп і назвав спосіб

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Єдиний спосіб припинити бойові дії в Україні — це представити чіткі гарантії безпеки. Насампере це мають зробити Сполучені Штати Америки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News.

Зеленський пояснив, хто може зупинити війну

Глава держави впевнений, що зупинити війну можна лише в тому разі, якщо президент США Дональд Трамп висуне свою чітку позицію.

Зеленський вважає, що документ з гарантіями безпеки для України має бути готовим ще до закінчення війни.

"Перш ніж ми закінчимо війну, я дійсно хочу, щоб усі угоди були укладені. Я хочу... мати документ, який підтримають США і всі європейські партнери. Це дуже важливо. Щоб це сталося, нам потрібна чітка позиція президента Трампа", — заявив він.

Зеленський також висловив сподівання, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер під час візиту Трампа детально обговорить із ним питання забезпечення майбутнього України.

"Я дуже сподіваюся, що він (Стармер, — Ред.) зможе провести дуже конкретну дискусію про гарантії безпеки з боку США для України", — додав він.

