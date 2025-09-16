Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Кто может завершить войну — Зеленский назвал единственный способ

Кто может завершить войну — Зеленский назвал единственный способ

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 12:51
Зеленский заявил, что войну может остановить Трамп и назвал способ
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Единственный способ прекратить боевые действия в Украине — это представить четкие гарантии безопасности. Прежде всего это должны сделать Соединенные Штаты Америки.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News.

Реклама
Читайте также:

Зеленский объяснил, кто может остановить войну

Глава государства уверен, что остановить войну можно только в том случае, если президент США Дональд Трамп выдвинет свою четкую позицию.

Зеленский считает, что документ с гарантиями безопасности для Украины должен быть готов еще до окончания войны.

"Прежде чем мы закончим войну, я действительно хочу, чтобы все соглашения были заключены. Я хочу... иметь документ, который поддержат США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа", — заявил он.

Зеленский также выразил надежду, что премьер-министр Британии Кир Стармер во время визита Трампа подробно обсудит с ним вопросы обеспечения будущего Украины.

"Я очень надеюсь, что он (Стармер, — Ред.) сможет провести очень конкретную дискуссию о гарантиях безопасности со стороны США для Украины", — добавил он.

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб назвал "самую мощную", по его мнению, гарантию безопасности для Украины.

Также мы писали, какой вклад в гарантии безопасности для Украины сделает Германия.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп война в Украине гарантии безопасности
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации