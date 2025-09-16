Зеленский заявил, что войну может остановить Трамп и назвал способ

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Единственный способ прекратить боевые действия в Украине — это представить четкие гарантии безопасности. Прежде всего это должны сделать Соединенные Штаты Америки.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News.

Глава государства уверен, что остановить войну можно только в том случае, если президент США Дональд Трамп выдвинет свою четкую позицию.

Зеленский считает, что документ с гарантиями безопасности для Украины должен быть готов еще до окончания войны.

"Прежде чем мы закончим войну, я действительно хочу, чтобы все соглашения были заключены. Я хочу... иметь документ, который поддержат США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа", — заявил он.

Зеленский также выразил надежду, что премьер-министр Британии Кир Стармер во время визита Трампа подробно обсудит с ним вопросы обеспечения будущего Украины.

"Я очень надеюсь, что он (Стармер, — Ред.) сможет провести очень конкретную дискуссию о гарантиях безопасности со стороны США для Украины", — добавил он.

