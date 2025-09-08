Гарантии безопасности для Украины — Германия сделает вклад

ФРГ сделает вклад в гарантии безопасности Украины — какой именно
Германия уверяет, что сделает вклад в гарантии безопасности для Украины. Однако страна не взяла на себя обязательства развернуть свои войска после мирного соглашения.
Об этом сообщил министр иностранных дел Иоганн Вадефуль, передает DW.
Какой вклад сделает Германия в гарантии безопасности для Украины
Вадефуль заверил, что Берлин будет участвовать в предоставлении гарантий безопасности Киеву. Однако в случае заключения мирного соглашения Германия пока не взяла на себя обязательства развернуть войска в Украине.
"Конечно, Германия сделает свой вклад в гарантии безопасности для Украины", — сказал министр.
В то же время он не уточнил, каким именно может стать вклад ФРГ в предоставление гарантий безопасности Киеву.
Напомним, недавно Владимир Зеленский призвал немедленно внедрить гарантии безопасности. Президент считает, что для этого не стоит ожидать завершения войны.
В то же время в МИД объяснили, как создаются гарантии безопасности. Формирование архитектуры и всех деталей занимает много времени.
Читайте Новини.LIVE!