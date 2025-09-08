Гарантии безопасности для Украины — Германия сделает вклад

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль. Фото: RALF HIRSCHBERGER/Pool via REUTERS

Германия уверяет, что сделает вклад в гарантии безопасности для Украины. Однако страна не взяла на себя обязательства развернуть свои войска после мирного соглашения.

Об этом сообщил министр иностранных дел Иоганн Вадефуль, передает DW.

Вадефуль заверил, что Берлин будет участвовать в предоставлении гарантий безопасности Киеву. Однако в случае заключения мирного соглашения Германия пока не взяла на себя обязательства развернуть войска в Украине.

"Конечно, Германия сделает свой вклад в гарантии безопасности для Украины", — сказал министр.

В то же время он не уточнил, каким именно может стать вклад ФРГ в предоставление гарантий безопасности Киеву.

Напомним, недавно Владимир Зеленский призвал немедленно внедрить гарантии безопасности. Президент считает, что для этого не стоит ожидать завершения войны.

В то же время в МИД объяснили, как создаются гарантии безопасности. Формирование архитектуры и всех деталей занимает много времени.