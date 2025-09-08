Видео
ФРГ сделает вклад в гарантии безопасности Украины — какой именно

ФРГ сделает вклад в гарантии безопасности Украины — какой именно

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 16:23
Гарантии безопасности для Украины — Германия сделает вклад
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль. Фото: RALF HIRSCHBERGER/Pool via REUTERS

Германия уверяет, что сделает вклад в гарантии безопасности для Украины. Однако страна не взяла на себя обязательства развернуть свои войска после мирного соглашения.

Об этом сообщил министр иностранных дел Иоганн Вадефуль, передает DW.

Читайте также:

Какой вклад сделает Германия в гарантии безопасности для Украины

Вадефуль заверил, что Берлин будет участвовать в предоставлении гарантий безопасности Киеву. Однако в случае заключения мирного соглашения Германия пока не взяла на себя обязательства развернуть войска в Украине.

"Конечно, Германия сделает свой вклад в гарантии безопасности для Украины", — сказал министр.

В то же время он не уточнил, каким именно может стать вклад ФРГ в предоставление гарантий безопасности Киеву.

Напомним, недавно Владимир Зеленский призвал немедленно внедрить гарантии безопасности. Президент считает, что для этого не стоит ожидать завершения войны.

В то же время в МИД объяснили, как создаются гарантии безопасности. Формирование архитектуры и всех деталей занимает много времени.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
