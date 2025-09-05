Гарантии безопасности для Украины — в МИД раскрыли детали создания

Спикер МИД Георгий Тихий. Фото: Новини.LIVE

Работа Украины вместе с партнерами по гарантиям безопасности продолжается ежедневно. Формирование архитектуры и всех деталей занимает много времени.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий на брифинге 5 сентября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Гарантии безопасности для Украины

Тихий рассказал, что формирование самой архитектуры будущих гарантий занимает очень много времени. По его словам, военные советники и политики не только обсуждают то, сколько солдат или оружия следует направить в Украину, но и то, как этот механизм будет работать.

В частности разрабатываются алгоритмы реагирования на угрозы, принятия решений по отправке контингента внутри стран и прочее. Представитель МИД пояснил, что это масштабный процесс, который требует много усилий.

Напомним, ранее Зеленский сделал заявление о гарантиях безопасности. По его словам, Украина уже формирует новую систему безопасности, способную подтолкнуть РФ к миру.

Кроме того, президент призвал немедленно внедрить гарантии безопасности. Он убежден, что для этого не стоит ожидать завершения войны.