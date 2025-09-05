Гарантії безпеки для України — у МЗС розкрили деталі створення

Речник МЗС Георгій Тихий. Фото: Новини.LIVE

Робота України разом з партнерами щодо гарантій безпеки триває щоденно. Формування архітектури та усіх деталей займає багато часу.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий на брифінгу 5 вересня, передає кореспондентка Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Гарантії безпеки для України

Тихий розповів, що формування самої архітектури майбутніх гарантій займає дуже багато часу. За його словами, військові радники та політики не лише обговорюють те, скільки солдатів або зброї слід направити в Україну, а й те, як цей механізм буде працювати.

Зокрема розробляються алгоритми реагування на загрози, ухвалення рішень щодо відправки контингенту всередині країн та інше. Речник МЗС пояснив, що це масштабний процес, який потребує багато зусиль.

Нагадаємо, раніше Зеленський зробив заяву про гарантії безпеки. За його словами, Україна вже формує нову систему безпеки, здатну підштовхнути РФ до миру.

Крім того, президент закликав негайно впровадити гарантії безпеки. Він переконаний, що для цього не варто очікувати завершення війни.