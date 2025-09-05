Зеленський заявив про 26 країн які готові підтримати безпеку України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що, попри спроби Росії продовжувати війну, Україна вже формує нову систему безпеки, здатну підштовхнути агресора до миру. За словами глави держави, мова йде про комплекс дій на землі, у повітрі та на морі, який постійно тиснутиме на ворога. Деталі цієї стратегії залишаються закритими, оскільки значна їхня частина стосується військової сфери.

Про це Володимир Зеленський сказав під час виступу на Міжнародному економічному форумі "Амброзетті".

Зеленський наголосив, що Європа потребує нової мережі сучасного оборонного виробництва, яка дозволить державам виготовляти зброю для власної безпеки та для всієї Європи. Він висловив сподівання, що Італія приєднається до спільних проєктів у цій сфері.

Президент також заявив, що Україна вже створює систему безпеки, яка має тиснути на Росію, змушуючи її припинити війну. Йдеться про посилення оборони на землі, у повітрі та на морі.

"Якщо у нас буде достатньо систем, щоб збивати російські ракети і безпілотники, в тому числі іранські, у Росії буде менше шансів продовжувати війну. Головним інструментом російської війни є вбивства цивільних у наших містах. Саме тому ми працюємо з нашими партнерами над тим, щоб отримувати все більше і краще систем протиповітряної оборони, а також сучасні винищувачі, щоб обмежити здатність Росії до нападу", — пояснив Володимир Зеленський.

Наразі він не може назвати конкретніше план з огляду на військову безпеку, проте зазначив, що гарантії безпеки для України підтримують 35 країн, із яких 26 готові надати реальну допомогу. Серед них є Італія та США, причому Дональд Трамп підтвердив готовність Америки долучитися. Він наголосив, що такі гарантії мають запрацювати вже під час війни, а не після її завершення.

Зеленський натякнув на нові санкції від США проти Росії

Окремо президент зупинився на питаннях енергетики, наголосивши, що купівля окремими європейськими країнами російської нафти фактично фінансує воєнну машину Кремля. За його словами, США прагнуть скоротити доходи Росії від експорту енергоносіїв, і це ключ до зміцнення трансатлантичних відносин. Він очікує, що сигнал Вашингтона буде почутий і в Будапешті, і в Братиславі.

Італія погодилася допомогти Україні у відбудові

Також Володимир Зеленський нагадав про конференцію в Римі, присвячену відновленню, і запросив італійський бізнес активніше долучатися.

"В Україні ми вважаємо, що проєкт відбудови нашої країни після війни є фундаментальним економічним проєктом для всієї Європи. Нещодавно ми були в Римі на конференції, присвяченій відновленню України... Я вважаю, що відновлення України має дати зростання і розвиток кожній європейській країні. Саме тому ми так розраховуємо на участь таких сильних гравців, як Італія та італійський бізнес", — повідомив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, також Володимир Зеленський поспілкувався із генсеком НАТО Марком Рютте щодо гарантій безпеки.

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла про готовність ввести іноземні війська в рамках безпекових гарантій.