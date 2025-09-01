Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа має точний план щодо відправлення військ в Україну

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа працює над "доволі точними планами" можливого розміщення військ в Україні в рамках гарантій безпеки. Ці війська будуть повністю підкріплені можливостями США.

Про це повідомляє Financial Times.

Що сказала фонд дер Ляєн про гарантії безпеки для України

"Гарантії безпеки мають першорядне значення і абсолютно необхідні. У нас є чітка дорожня карта, і ми досягли угоди в Білому домі... і ця робота просувається дуже успішно", — заявила фон дер Ляєн.

Вона додала, що європейські столиці працюють зараз над планами "розгортання багатонаціональних військ і підтримки з боку американців".

"Президент Трамп запевнив нас, що американська присутність буде частиною підтримки. Це було зроблено чітко і неодноразово підтверджено", - сказала вона.

За її словами, минулого тижня керівники оборонних відомств "Коаліції рішучих" зустрілися і "розробили досить точні плани", включно з обговоренням "необхідних пунктів для ефективного нарощування чисельності військ".

"Звичайно, для цього завжди потрібне політичне рішення відповідної країни, оскільки розміщення військ - одне з найважливіших суверенних рішень держави. (Але. - Ред.) відчуття невідкладності дуже велике... провіс просувається. Він справді набуває форми", - каже чиновниця.

Також фон дер Ляєн сказала, що Єврокомісія вивчить нові джерела фінансування, щоб забезпечити стійке фінансування ЗСУ як гарантію безпеки.

"(Після будь-якої мирної угоди Києву знадобиться. - Ред.) досить значна кількість солдатів, а також їм потрібні хороші зарплати і, звичайно, сучасне озброєння... тут вже точно ЄС доведеться внести свою лепту", - заявила фон дер Ляєн.

Вона додала, що наявні потоки фінансування України з боку Брюсселя, повинні будуть зберегтися і в мирний час, а це означає, що "додаткові виплати... мають бути передбачені для українських збройних сил".

Крім того, ЄС збереже фінансування підготовки українських військових після будь-якої мирної угоди.

Також глава Єврокомісії закликала країни Євросоюзу використовувати кредитно-збройовий фонд у розмірі 150 млрд євро для укладення угод про спільне виробництво з українськими оборонними компаніями або ж для закупівлі зброї, яку може бути передано Києву.

"Характер війни повністю змінився", - додала вона, наголосивши на необхідності для армій ЄС інвестувати в безпілотники, протиповітряну та протиракетну оборони, а також космічні та кіберможливості.

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп знову заявив, що не збирається відправляти американські війська в Україну. Але водночас підтримує гарантії безпеки.

Крім того, днями Зеленський заявив, що наразі вже є визначення базових речей щодо гарантій безпеки і їх представлять союзникам. Він анонсував, що цього тижня планує обговорити це, а потім зрозуміти, хто на що готовий.