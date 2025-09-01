Видео
Главная Новости дня Глава ЕК сделала заявление о войсках Европы для Украины

Глава ЕК сделала заявление о войсках Европы для Украины

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 02:30
Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа имеет точный план по отправке войск в Украину
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа работает над "довольно точными планами" возможного размещения войск в Украине в рамках гарантий безопасности. Эти войска будут полностью подкреплены возможностями США.

Об этом сообщает Financial Times.

Читайте также:

Что сказала фонд дер Ляйен о гарантиях безопасности для Украины

"Гарантии безопасности имеют первостепенное значение и абсолютно необходимы. У есть четкая дорожная карта, и мы достигли соглашения в Белом доме... и эта работа продвигается очень успешно", — заявила фон дер Ляйен.

Она добавила, что европейские столицы работают сейчас над планами "развертывания многонациональных войск и поддержки со стороны американцев".

"Президент Трамп заверил нас, что американское присутствие будет частью поддержки. Это было совершено четко и неоднократно подтверждено", — сказала она.

По ее словам, на прошлой неделе руководители оборонных ведомств "Коалиции решительных" встретились и "разработали довольно точные планы", включая обсуждения "необходимых пунктов для эффективного наращивания численности войск".

"Конечно, для этого всегда требуется политическое решение соответствующей страны, поскольку размещение войск — одно из важнейших суверенных решений государства. (Но. — Ред.) ощущение безотлагательности очень велико... провес продвигается. Он действительно обретает форму", — говорит чиновница.

Также фон дер Ляйен сказала, что Еврокомиссия изучит новые источники финансирования, чтобы обеспечить устойчивое финансирование ВСУ в качестве гарантии безопасности.

"(После любой мирной сделки Киеву понадобится. — Ред.) довольно значительное количество солдат, а также им нужны хорошие зарплаты и, конечно, современное вооружение... тут уж точно ЕС придется внести свою лепту", — заявила фон дер Ляйен.

Она добавила, что существующие потоки финансирования Украины со стороны Брюсселя, должны будут сохраниться и мирное время, а это значит, что "дополнительные выплаты... должны быть предусмотрены для украинских вооруженных сил".

Кроме того, ЕС сохранит финансирование подготовки украинских военных после любой мирной сделки.

Также глава Еврокомиссии призвала страны Евросоюза использовать кредитно-оружейный фонд в размере 150 млрд евро для заключения сделок о совместном производстве с украинскими оборонными компаниями или же для закупки оружия, которое может быть передано Киеву.

"Характер войны полностью изменился", — добавила она, указан на необходимость для армий ЕС и инвестировать в беспилотники, противовоздушную и противоракетную обороны, а также космические и кибервозможности.

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп вновь заявил, что не собирается отправлять американские войска в Украину. Но в то же время поддерживает гарантии безопасности.

Кроме того, на днях Зеленский заявил, что сейчас уже есть определение базовых вещей относительно гарантий безопасности и их представят союзникам. Он анонсировал, что на этой неделе планирует обсудить это, а затем понять, кто на что готов.

переговоры Европа Урсула фон дер Ляйен война в Украине гарантии безопасности Сухопутные войска
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
