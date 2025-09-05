Зеленский заявил о 26 странах которые готовы поддержать безопасность Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что, несмотря на попытки России продолжать войну, Украина уже формирует новую систему безопасности, способную подтолкнуть агрессора к миру. По словам главы государства, речь идет о комплексе действий на земле, в воздухе и на море, который будет постоянно давить на врага. Детали этой стратегии остаются закрытыми, поскольку значительная их часть касается военной сферы.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время выступления на Международном экономическом форуме "Амброзетти".

Реклама

Читайте также:

Зеленский назвал конкретные шаги для безопасности Украины

Зеленский отметил, что Европа нуждается в новой сети современного оборонного производства, которая позволит государствам производить оружие для собственной безопасности и для всей Европы. Он выразил надежду, что Италия присоединится к совместным проектам в этой сфере.

Президент также заявил, что Украина уже создает систему безопасности, которая должна давить на Россию, заставляя ее прекратить войну. Речь идет об усилении обороны на земле, в воздухе и на море.

"Если у нас будет достаточно систем, чтобы сбивать российские ракеты и беспилотники, в том числе иранские, у России будет меньше шансов продолжать войну. Главным инструментом российской войны являются убийства гражданских в наших городах. Именно поэтому мы работаем с нашими партнерами над тем, чтобы получать все больше и лучше систем противовоздушной обороны, а также современные истребители, чтобы ограничить способность России к нападению", — пояснил Владимир Зеленский.

Сейчас он не может назвать конкретнее план с учетом военной безопасности, однако отметил, что гарантии безопасности для Украины поддерживают 35 стран, из которых 26 готовы оказать реальную помощь. Среди них есть Италия и США, причем Дональд Трамп подтвердил готовность Америки присоединиться. Он подчеркнул, что такие гарантии должны заработать уже во время войны, а не после ее завершения.

Зеленский намекнул на новые санкции от США против России

Отдельно президент остановился на вопросах энергетики, отметив, что покупка отдельными европейскими странами российской нефти фактически финансирует военную машину Кремля. По его словам, США стремятся сократить доходы России от экспорта энергоносителей, и это ключ к укреплению трансатлантических отношений. Он ожидает, что сигнал Вашингтона будет услышан и в Будапеште, и в Братиславе.

Италия согласилась помочь Украине в восстановлении

Также Владимир Зеленский напомнил о конференции в Риме, посвященной восстановлению, и пригласил итальянский бизнес активнее участвовать.

"В Украине мы считаем, что проект восстановления нашей страны после войны является фундаментальным экономическим проектом для всей Европы. Недавно мы были в Риме на конференции, посвященной восстановлению Украины... Я считаю, что восстановление Украины должно дать рост и развитие каждой европейской стране. Именно поэтому мы так рассчитываем на участие таких сильных игроков, как Италия и итальянский бизнес", — сообщил Владимир Зеленский.

Напомним, также Владимир Зеленский пообщался с генсеком НАТО Марком Рютте относительно гарантий безопасности.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о готовности ввести иностранные войска в рамках гарантий безопасности.