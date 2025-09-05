Зеленський заявив, що гарантії безпеки мають діяти вже зараз

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент Володимир Зеленський заявив, що система гарантій безпеки для України повинна запрацювати вже зараз. Він додав, що для цього не варто очікувати завершення війни.

Про це він сказав в інтерв’ю італійському телеканалу Rai.

Зеленський хоче, щоб гарантії безпеки працювали для України вже зараз

"Важливо, щоб гарантії безпеки, обіцяні країнами, які входять до "Коаліції рішучих", почали діяти негайно, не чекаючи закінчення бойових дій", — сказав глава держави.

Окрім того, Володимир Зеленський уточнив, що йдеться не лише про військову допомогу. Серед гарантій безпеки є й певні економічні інструменти підтримки.

За словами глави держави, уже 26 країн підтвердили готовність долучитися до забезпечення безпеки України, що, за його словами, є "важливим кроком уперед".

Нагадаємо, Володимир Зеленський обговорив також із генсеком НАТО гарантії безпеки для України. У НАТО, своєю чергою, раніше повідомляли, що не вважають, що Росія має право вирішувати, які гарантії безпеки обере Україна.

Серед гарантій безпеки широко обговорюється тема введення іноземних військ на територію України, проте глава Кремля Володимир Путін уже пригрозив їм знищенням у такому випадку.