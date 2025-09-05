Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський закликав негайно впровадити гарантії безпеки

Зеленський закликав негайно впровадити гарантії безпеки

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 11:59
Зеленський заявив, що гарантії безпеки мають діяти вже зараз
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент Володимир Зеленський заявив, що система гарантій безпеки для України повинна запрацювати вже зараз. Він додав, що для цього не варто очікувати завершення війни.

Про це він сказав в інтерв’ю італійському телеканалу Rai.

Реклама
Читайте також:

Зеленський хоче, щоб гарантії безпеки працювали для України вже зараз

"Важливо, щоб гарантії безпеки, обіцяні країнами, які входять до "Коаліції рішучих", почали діяти негайно, не чекаючи закінчення бойових дій", — сказав глава держави.

Окрім того, Володимир Зеленський уточнив, що йдеться не лише про військову допомогу. Серед гарантій безпеки є й певні економічні інструменти підтримки.

За словами глави держави, уже 26 країн підтвердили готовність долучитися до забезпечення безпеки України, що, за його словами, є "важливим кроком уперед".

Нагадаємо, Володимир Зеленський обговорив також із генсеком НАТО гарантії безпеки для України. У НАТО, своєю чергою, раніше повідомляли, що не вважають, що Росія має право вирішувати, які гарантії безпеки обере Україна.

Серед гарантій безпеки широко обговорюється тема введення іноземних військ на територію України, проте глава Кремля Володимир Путін уже пригрозив їм знищенням у такому випадку.

Володимир Зеленський ЗСУ Україна війна в Україні гарантії безпеки
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації