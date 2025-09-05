НАТО підтримує право України на розміщення міжнародних сил

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія не має жодного права визначати умови присутності іноземних військ в Україні в рамках гарантій безпеки. Зокрема, він відреагував на заяву речниці Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової, яка назвала перебування міжнародних сил на українській території "неприйнятним" для Москви.

Про це він сказав під час виступу на Празькому оборонному саміті.

Рютте заявив, що лише Україна може вирішувати, як себе захищати

Рютте наголосив, що Україна є незалежною державою і лише вона має право вирішувати питання своєї безпеки.

"Україна — суверенна держава. Якщо Україна хоче мати в Україні сили гарантії безпеки для підтримки миру, то це їхня справа. Ніхто інший не може з цим зважитися. І я думаю, що ми дійсно повинні припинити робити Путіна занадто впливовим", — підкреслив генсек НАТО.

Він додав, що не варто надавати значення позиції Росії щодо можливого розміщення іноземних військ в Україні, адже ця держава не має до цього відношення.

