Зеленський зробив заяву про іноземні війська в Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський відповів, чи будуть іноземні війська присутні в Україні в межах гарантій безпеки. Зокрема, він зазначив, що участь США в гарантіях безпеки також розглядається.

Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції з лідером Франції Емманюелем Макроном у четвер, 4 вересня.

Зеленський про присутність іноземних військ в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що військові країн-партнерів будуть присутні в Україні в рамках гарантій безпеки.

Глава держави додав, що це будуть військові на землі, на морі та у повітрі.

Крім того, лідер країни зазначив, що розглядається участь США у гарантіях безпеки. Однак більше деталей він не повідомив.

Раніше Зеленський сказав, що є головним фактором гарантій безпеки для України.

Також президент відповів, чи внесуть членство України в Євросоюзі до гарантій безпеки.