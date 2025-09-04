Зеленський зробив заяву про іноземні війська в Україні

Зеленський відповів, чи будуть іноземні війська в Україні
Президент України Володимир Зеленський відповів, чи будуть іноземні війська присутні в Україні в межах гарантій безпеки. Зокрема, він зазначив, що участь США в гарантіях безпеки також розглядається.
Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції з лідером Франції Емманюелем Макроном у четвер, 4 вересня.
Зеленський про присутність іноземних військ в Україні
Президент України Володимир Зеленський заявив, що військові країн-партнерів будуть присутні в Україні в рамках гарантій безпеки.
Глава держави додав, що це будуть військові на землі, на морі та у повітрі.
Крім того, лідер країни зазначив, що розглядається участь США у гарантіях безпеки. Однак більше деталей він не повідомив.
Раніше Зеленський сказав, що є головним фактором гарантій безпеки для України.
Також президент відповів, чи внесуть членство України в Євросоюзі до гарантій безпеки.
Читайте Новини.LIVE!