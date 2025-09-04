Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський відповів, чи будуть іноземні війська в Україні

Зеленський відповів, чи будуть іноземні війська в Україні

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 17:36
Зеленський зробив заяву про іноземні війська в Україні
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський відповів, чи будуть іноземні війська присутні в Україні в межах гарантій безпеки. Зокрема, він зазначив, що участь США в гарантіях безпеки також розглядається.

Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції з лідером Франції Емманюелем Макроном у четвер, 4 вересня.

Реклама
Читайте також:

Зеленський про присутність іноземних військ в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що військові країн-партнерів будуть присутні в Україні в рамках гарантій безпеки.

Глава держави додав, що це будуть військові на землі, на морі та у повітрі.

Крім того, лідер країни зазначив, що розглядається участь США у гарантіях безпеки. Однак більше деталей він не повідомив.

Раніше Зеленський сказав, що є головним фактором гарантій безпеки для України.

Також президент відповів, чи внесуть членство України в Євросоюзі до гарантій безпеки.

Володимир Зеленський ЗСУ війна в Україні мирні переговори гарантії безпеки
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації