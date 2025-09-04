Зеленський назвав ключовий фактор гарантій безпеки
Президент Володимир Зеленський відповів, що стане головним фактором гарантій безпеки для України. За словами лідера, це сильна українська армія.
Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції з лідером Франції Емманюелем Макроном у четвер, 4 вересня.
Зеленський про гарантії безпеки для України
"Сильна українська армія буде основним фактором гарантій безпеки", — наголосив Зеленський.
Лідер України пояснив, що це передбачає фінансування та постачання зброї.
Зокрема, глава держави додав, що вже є основа та бачення майбутніх гарантій безпеки. Наразі готуються відповідні документи.
Раніше глава держави підсумував засідання "Коаліції охочих", що відбулося у четвер, 4 вересня, в Парижі.
Також Зеленський зробив важливу заяву про гарантії безпеки для України.
