Головна Новини дня Зеленський назвав ключовий фактор гарантій безпеки

Зеленський назвав ключовий фактор гарантій безпеки

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 17:30
Зеленський відповів, що стане головним фактором гарантій безпеки
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський відповів, що стане головним фактором гарантій безпеки для України. За словами лідера, це сильна українська армія.

Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції з лідером Франції Емманюелем Макроном у четвер, 4 вересня.

Читайте також:

Зеленський про гарантії безпеки для України

"Сильна українська армія буде основним фактором гарантій безпеки", — наголосив Зеленський.

Лідер України пояснив, що це передбачає фінансування та постачання зброї.

Зокрема, глава держави додав, що вже є основа та бачення майбутніх гарантій безпеки. Наразі готуються відповідні документи.

Раніше глава держави підсумував засідання "Коаліції охочих", що відбулося у четвер, 4 вересня, в Парижі.

Також Зеленський зробив важливу заяву про гарантії безпеки для України.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
