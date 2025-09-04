Видео
Главная Новости дня Зеленский назвал ключевой фактор гарантий безопасности

Зеленский назвал ключевой фактор гарантий безопасности

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 17:30
Зеленский ответил, что станет главным фактором гарантий безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский ответил, что станет главным фактором гарантий безопасности для Украины. По словам лидера, это сильная украинская армия.

Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с лидером Франции Эмманюэлем Макроном в четверг, 4 сентября.

Читайте также:

Зеленский о гарантиях безопасности для Украины

"Сильная украинская армия будет основным фактором гарантий безопасности", — подчеркнул Зеленский.

Лидер Украины пояснил, что это предусматривает финансирование и поставки оружия.

В частности, глава государства добавил, что уже есть основа и видение будущих гарантий безопасности. Сейчас готовятся соответствующие документы.

Ранее глава государства подытожил заседание "Коалиции желающих", состоявшееся в четверг, 4 сентября, в Париже.

Также Зеленский сделал важное заявление о гарантиях безопасности для Украины.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
