Президент Владимир Зеленский ответил, что станет главным фактором гарантий безопасности для Украины. По словам лидера, это сильная украинская армия.

Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с лидером Франции Эмманюэлем Макроном в четверг, 4 сентября.

Зеленский о гарантиях безопасности для Украины

"Сильная украинская армия будет основным фактором гарантий безопасности", — подчеркнул Зеленский.

Лидер Украины пояснил, что это предусматривает финансирование и поставки оружия.

В частности, глава государства добавил, что уже есть основа и видение будущих гарантий безопасности. Сейчас готовятся соответствующие документы.

Ранее глава государства подытожил заседание "Коалиции желающих", состоявшееся в четверг, 4 сентября, в Париже.

Также Зеленский сделал важное заявление о гарантиях безопасности для Украины.