Зеленский назвал ключевой фактор гарантий безопасности
Президент Владимир Зеленский ответил, что станет главным фактором гарантий безопасности для Украины. По словам лидера, это сильная украинская армия.
Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с лидером Франции Эмманюэлем Макроном в четверг, 4 сентября.
Зеленский о гарантиях безопасности для Украины
"Сильная украинская армия будет основным фактором гарантий безопасности", — подчеркнул Зеленский.
Лидер Украины пояснил, что это предусматривает финансирование и поставки оружия.
В частности, глава государства добавил, что уже есть основа и видение будущих гарантий безопасности. Сейчас готовятся соответствующие документы.
Ранее глава государства подытожил заседание "Коалиции желающих", состоявшееся в четверг, 4 сентября, в Париже.
Также Зеленский сделал важное заявление о гарантиях безопасности для Украины.
