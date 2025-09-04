Видео
Главная Новости дня Зеленский ответил, будут ли иностранные войска в Украине

Зеленский ответил, будут ли иностранные войска в Украине

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 17:36
Зеленский сделал заявление об иностранных войсках в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, будут ли иностранные войска присутствовать в Украине в рамках гарантий безопасности. В частности, он отметил, что участие США в гарантиях безопасности также рассматривается.

Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с лидером Франции Эмманюэлем Макроном в четверг, 4 сентября.

Зеленский о присутствии иностранных войск в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные стран-партнеров будут присутствовать в Украине в рамках гарантий безопасности.

Глава государства добавил, что это будут военные на земле, на море и в воздухе.

Кроме того, лидер страны отметил, что рассматривается участие США в гарантиях безопасности. Однако больше деталей он не сообщил.

Ранее Зеленский сказал, что является главным фактором гарантий безопасности для Украины.

Также президент ответил, внесут ли членство Украины в Евросоюзе в гарантии безопасности.

Владимир Зеленский ВСУ война в Украине мирные переговоры гарантии безопасности
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
