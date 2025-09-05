Видео
Главная Новости дня Рютте отреагировал на требования РФ о введении войск в Украину

Рютте отреагировал на требования РФ о введении войск в Украину

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 09:29
НАТО поддерживает право Украины на размещение международных сил
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия не имеет никакого права определять условия присутствия иностранных войск в Украине в рамках гарантий безопасности. В частности, он отреагировал на заявление пресс-секретаря Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, которая назвала пребывание международных сил на украинской территории "неприемлемым" для Москвы.

Об этом он сказал во время выступления на Пражском оборонном саммите.

Читайте также:

Рютте заявил, что только Украина может решать, как себя защищать

Рютте подчеркнул, что Украина является независимым государством и только она имеет право решать вопросы своей безопасности.

"Украина — суверенное государство. Если Украина хочет иметь в Украине силы гарантии безопасности для поддержания мира, то это их дело. Никто другой не может с этим решиться. И я думаю, что мы действительно должны прекратить делать Путина слишком влиятельным", — подчеркнул генсек НАТО.

Он добавил, что не стоит придавать значения позиции России относительно возможного размещения иностранных войск в Украине, ведь это государство не имеет к этому отношения.

Напомним, недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, как в Украине могут находиться иностранные войска и кто их должен обеспечивать.

Также о введении иностранных войск в Украину говорил и президент Владимир Зеленский.

НАТО Марк Рютте война в Украине Россия соглашение по безопасности
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
