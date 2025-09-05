Зеленский заявил, что гарантии безопасности должны действовать уже сейчас

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Президент Владимир Зеленский заявил, что система гарантий безопасности для Украины должна заработать уже сейчас. Он добавил, что для этого не стоит ожидать завершения войны.

Об этом он сказал в интервью итальянскому телеканалу Rai.

"Важно, чтобы гарантии безопасности, обещанные странами, которые входят в "Коалицию решительных", начали действовать немедленно, не дожидаясь окончания боевых действий", — сказал глава государства.

Кроме того, Владимир Зеленский уточнил, что речь идет не только о военной помощи. Среди гарантий безопасности есть и определенные экономические инструменты поддержки.

По словам главы государства, уже 26 стран подтвердили готовность присоединиться к обеспечению безопасности Украины, что, по его словам, является "важным шагом вперед".

Напомним, Владимир Зеленский обсудил также с генсеком НАТО гарантии безопасности для Украины. В НАТО, в свою очередь, ранее сообщали, что не считают, что Россия имеет право решать, какие гарантии безопасности выберет Украина.

Среди гарантий безопасности широко обсуждается тема введения иностранных войск на территорию Украины, однако глава Кремля Владимир Путин уже пригрозил им уничтожением в таком случае.