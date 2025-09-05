Видео
Главная Новости дня Путин пригрозил иностранным войскам, если их введут в Украину

Путин пригрозил иностранным войскам, если их введут в Украину

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 10:30
Путин пригрозил ударами по союзным войскам в Украине
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Глава Кремля Владимир Путин в очередной раз прибегнул к угрозам. Он сказал, что в случае появления на территории Украины иностранных войск они якобы станут "законными целями" для российской армии.

Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Читайте также:

Путин заявил, что армия РФ уничтожит иностранные войска

По словам российского диктатора, присутствие союзных сил в Украине он рассматривает как одну из причин "втягивания страны в НАТО". При этом он подчеркнул, что долгосрочный мир возможен только при условии полного отсутствия иностранных военных на украинской территории.

"Если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, то исходим из того, что это будут законные цели для их поражения", — заявил Путин.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия не имеет права решать, какие гарантии безопасности и защиты рассматривает Украина, в частности, и вопрос введения иностранных войск.

Также Владимир Путин объяснил, почему не видит смысла в проведении переговоров с Украиной и даже угрожает новым наступлением в случае отсутствия прогресса в окончании войны на условиях Кремля.

владимир путин НАТО военные война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
