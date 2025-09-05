Путин пригрозил ударами по союзным войскам в Украине

Путин пригрозил иностранным войскам, если их введут в Украину
Глава Кремля Владимир Путин в очередной раз прибегнул к угрозам. Он сказал, что в случае появления на территории Украины иностранных войск они якобы станут "законными целями" для российской армии.
Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Путин заявил, что армия РФ уничтожит иностранные войска
По словам российского диктатора, присутствие союзных сил в Украине он рассматривает как одну из причин "втягивания страны в НАТО". При этом он подчеркнул, что долгосрочный мир возможен только при условии полного отсутствия иностранных военных на украинской территории.
"Если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, то исходим из того, что это будут законные цели для их поражения", — заявил Путин.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия не имеет права решать, какие гарантии безопасности и защиты рассматривает Украина, в частности, и вопрос введения иностранных войск.
Также Владимир Путин объяснил, почему не видит смысла в проведении переговоров с Украиной и даже угрожает новым наступлением в случае отсутствия прогресса в окончании войны на условиях Кремля.
Читайте Новини.LIVE!