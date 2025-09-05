Відео
Головна Новини дня Путін пригрозив іноземним військам, якщо їх введуть в Україну

Путін пригрозив іноземним військам, якщо їх введуть в Україну

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 10:30
Путін пригрозив ударами по союзних військах в Україні
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Глава Кремля Володимир Путін вкотре вдався до погроз. Він сказав, що у разі появи на території України іноземних військ вони нібито стануть "законними цілями" для російської армії.

Про це він заявив на Східному економічному форумі у Владивостоці. 

Читайте також:

Путін заявив, що армія РФ знищить іноземні війська

За словами російського диктатора, присутність союзних сил в Україні він розглядає як одну з причин "втягування країни в НАТО". При цьому він наголосив, що довгостроковий мир можливий лише за умови повної відсутності іноземних військових на українській території.

"Якщо там будуть з'являтися якісь війська, особливо зараз, то виходимо з того, що це будуть законні цілі для їх ураження", — заявив Путін.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія не має права вирішувати, які гарантії безпеки та захисту розглядає Україна, зокрема, й питання введення іноземних військ. 

Також Володимир Путін пояснив, чому не бачить сенсу у проведенні переговорів з Україною, та навіть погрожує новим наступом у разі відсутності прогресу у закінченні війни на умовах Кремля.

 

володимир путін НАТО військові війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
